Max Verstappen (Red Bull Racing-Ford) baff: «Wieso sagt mir das keiner?»
Es ist der Wurm drin bei Max Verstappen und Red Bull Racing-Ford: Das Auto zu wenig schnell, der Fahrer unzufrieden mit den 2026er Regeln. Und jetzt kommen auch noch Missverständnisse.
Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen liegt nach zwei GP-Wochenenden nur auf WM-Rang 8: Er kämpfte sich in Australien von weit hinten hoch auf P6 und fuhr dabei sogar die beste Rennrunde, aber in China ging der 28-jährige Niederländer leer aus – Neunter im Sprint, Ausfall im Grand Prix (Kühlproblem der Batterie).
Es ist inzwischen wohldokumentiert, wie unzufrieden der 71-fache GP-Sieger mit den 2026er Autos ist. Im Kern: zu viel Energie-Management, zu wenig Racing.
Jetzt stellt sich heraus: Auch die sonst so vorzügliche Kommunikation zwischen dem Ausnahme-Rennfahrer und seinem langjährigen Renningenieur Gianpiero Lambiase hat in China nicht gestimmt.
Wie Aufzeichnungen des Boxenfunks belegen, nahm Verstappen jeweils in Kurve 6 des Shanghai International Circuit Tempo raus, obschon er das überhaupt nicht hätte tun müssen.
Kniffliges «lift and coast»
Was im Rennjargon bezeichnet wird als «lift and coast», also früher als notwendig vom Gas gehen und in die Kurve hineinrollen, das wurde jahrelang getan, um Kraftstoff zu sparen. Nun wird es oft dafür verwendet, Energie aufzunehmen.
Lambiase hatte Verstappen in Runde 26 angewiesen, in den Kurven 1 und 14 jeweils fünfzig Meter früher vom Gas zu gehen. Acht Runden später bemerkte der Ingenieur, dass Max Zeit auf den vor ihm fahrenden Oliver Bearman einbüsst.
Der Brite mit italienischen Wurzeln meldete sich bei Max am Funk: «Am meisten Zeitverlust beim Anbremsen und am Ausgang von Kurve 6.»
Max: «Nun, du kannst ha meine Onboard-Daten prüfen.» (Im Sinne von: Du siehst doch, was ich dort mache.)
Lambiase: «Max, ich bin doch auf deiner Seite. Ich versuche nur, dir Hilfe und einige Infos zu geben, nichts weiter, Kumpel.»
Max: «Muss ich jetzt in Kurve 6 lupfen oder nicht?»
Lambiase: «Lupfen in Kurve 6 nicht notwendig.»
Max: «Aber ich habe hier das halbe Rennen lang gelupft, wieso sagt mir das keiner?»
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