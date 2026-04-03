Max Verstappen/Red Bull Racing: Schlechtester Saisonstart seit elf Jahren!
Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen liegt nach drei Läufen 2026 nur auf dem neunten Zwischenrang. Ein Blick zurück zeigt – nur in seiner ersten GP-Saison 2015 sah das schlechter aus.
Der erste Teil der Formel-1-Saison 2026 ist für Max Verstappen ernüchternd verlaufen: Sechster in Australien, Ausfall in China, achter in Japan, das ergibt nur zwölf magere Punkte, und damit ist der 28-jährige Niederländer derzeit WM-Neunter.
Seit 2015 fährt Max Grands Prix, bis einschliesslich Russland 2016 bei der Scuderia Toro Rosso (heute die Racing Bulls), dann holten ihn Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko zu RBR.
Verstappen bedankte sich in Spanien mit einem sensationellen Sieg beim ersten Einsatz, als sich die favorisierten Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg gegenseitig von der Bahn kegelten.
Es folgten 70 weitere GP-Siege für Red Bull Racing, von 2021 bis 2024 wurde Max Weltmeister, 2025 verpasste er den Titel gegen Lando Norris nach einer fabelhaften Aufholjagd um kümmerliche zwei Punkte.
Unser Blick in den Rückspiegel zeigt: So enttäuschend wie 2026 war lediglich die Zwischenbilanz 2015, als Max ganz am Anfang seiner Karriere in Australien ausschied (Motorschaden), dann in Malaysia Siebter wurde, bevor er in China (ebenfalls nach Motorschaden) als 17. klassiert wurde.
Max Verstappen nach 3 Rennen
2015: WM-11. mit 6 Punkten
2016: WM-9. mit 13 Punkten
2017: WM-5. mit 25 Punkten
2018: WM-8. mit 18 Punkten
2019: WM-3. mit 39 Punkten
2020: WM-3. mit 33 Punkten
2021: WM-2. mit 61 Punkten
2022: WM-6. mit 25 Punkten
2023: WM-1. mit 69 Punkten
2024: WM-1. mit 51 Punkten
2025: WM-2. mit 61 Punkten
2026: WM-9. mit 12 Punkten
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