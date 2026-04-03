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Max Verstappen/Red Bull Racing: Schlechtester Saisonstart seit elf Jahren!

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen liegt nach drei Läufen 2026 nur auf dem neunten Zwischenrang. Ein Blick zurück zeigt – nur in seiner ersten GP-Saison 2015 sah das schlechter aus.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

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Der erste Teil der Formel-1-Saison 2026 ist für Max Verstappen ernüchternd verlaufen: Sechster in Australien, Ausfall in China, achter in Japan, das ergibt nur zwölf magere Punkte, und damit ist der 28-jährige Niederländer derzeit WM-Neunter.

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Seit 2015 fährt Max Grands Prix, bis einschliesslich Russland 2016 bei der Scuderia Toro Rosso (heute die Racing Bulls), dann holten ihn Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko zu RBR.

Verstappen bedankte sich in Spanien mit einem sensationellen Sieg beim ersten Einsatz, als sich die favorisierten Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg gegenseitig von der Bahn kegelten.

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Es folgten 70 weitere GP-Siege für Red Bull Racing, von 2021 bis 2024 wurde Max Weltmeister, 2025 verpasste er den Titel gegen Lando Norris nach einer fabelhaften Aufholjagd um kümmerliche zwei Punkte.

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Unser Blick in den Rückspiegel zeigt: So enttäuschend wie 2026 war lediglich die Zwischenbilanz 2015, als Max ganz am Anfang seiner Karriere in Australien ausschied (Motorschaden), dann in Malaysia Siebter wurde, bevor er in China (ebenfalls nach Motorschaden) als 17. klassiert wurde.

  • Max Verstappen nach 3 Rennen

  • 2015: WM-11. mit 6 Punkten

  • 2016: WM-9. mit 13 Punkten

  • 2017: WM-5. mit 25 Punkten

  • 2018: WM-8. mit 18 Punkten

  • 2019: WM-3. mit 39 Punkten

  • 2020: WM-3. mit 33 Punkten

  • 2021: WM-2. mit 61 Punkten

  • 2022: WM-6. mit 25 Punkten

  • 2023: WM-1. mit 69 Punkten

  • 2024: WM-1. mit 51 Punkten

  • 2025: WM-2. mit 61 Punkten

  • 2026: WM-9. mit 12 Punkten

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

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53

+51,216

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