Max Verstappen (Red Bull Racing): Was ändert sich im nächsten Jahr?

Nur zwei Punkte waren es am Ende, die Max Verstappen von Red Bull Racing zu seinem fünften Fahrer-WM-Titel fehlten. Der Niederländer hatte in der zweiten Hälfte der Saison 2025 eine beispiellose Aufholjagd hingelegt. Er gewann den Großen Preis von Abu Dhabi, tat alles, was in diesem Moment in seiner Macht stand, seinen fünften Titel in Serie zu holen. Doch weil WM-Leader Lando Norris Dritter wurde, wurde der Brite Weltmeister und nicht Verstappen.

Eine beeindruckende Aufholjagd, am Ende war es denkbar knapp – bei Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase brachen nach dem Rennen alle Dämme. TV-Bilder zeigen, wie dem Ingenieur am Kommandostand die Tränen kamen. Große Gefühle, weil es mit dem fünften Titel so knapp nicht geklappt hat? Oder steckt mehr dahinter? Im Fahrerlager von Abu Dhabi haben wir gehört: Es könnte sein, dass Verstappen kommende Saison einen neuen Renningenieur bekommt.

Verstappen selbst sagte nach dem letzten Grand Prix der Saison, gefragt nach seinem Renningenieur: «Es war ein emotionales Jahr. Vergesst die Ergebnisse dieses Jahres. Ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war hart. Aber ich bin sehr glücklich, mit jemandem zusammenarbeiten zu können, der so leidenschaftlich ist. Natürlich ist er mein Renningenieur, aber ich sehe ihn als meinen Freund. Wir haben so viele emotionale Momente und fantastische Erfolge gemeinsam erlebt. Er war sicher nach der Zielflagge ein wenig emotional. Ich freue mich sehr darauf, ihn gleich (nach der Pressekonferenz, Anm.) zu sehen, denn es war manchmal nicht leicht für ihn. Ich bin einfach sehr stolz darauf, mit jemandem zusammenarbeiten zu dürfen, der so gut ist. Ein echtes Vorbild, jemand, der in dieser Saison nie aufgegeben hat, selbst in schwierigen Zeiten.»

Möglich, dass sich zum nächsten Jahr im Team einiges verändert. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hatte in Interviews nach dem Rennen angedeutet, dass sich sein Karriereweg mit der kommenden Saison verändern könnte. Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies sagte dazu nach dem Rennen: «Helmut ist eine unglaubliche Unterstützung dabei gewesen, diese Saison herumzureißen. Er und das Top-Management mussten in dieser Saison ein paar schwierige Entscheidungen treffen. Die Formel 1 ist kein statisches Umfeld, man muss sich immer anpassen. Es ist komplett normal, dass wir uns noch mal anschauen, wie wir unser Handeln verbessern können. Ich sagte das nicht speziell auf Helmut bezogen. Ich sage generell, dass wir in einem Umfeld sind, in dem wir einander stets herausfordern und auf die nächsten Schritte schauen. Ich kann Helmut nur danken für die Rolle, die er dabei gespielt hat, diese schwierig aussehende Saison mit der Unterstützung von allen zum Laufen zu bringen.»

