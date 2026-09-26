Max Verstappen (Red Bull Racing): Wie er Sieger Russell fast überholt hätte
Max Verstappen verpasst seinen 72. GP-Sieg um lausige 0,196 sec: Er muss sich nach dem spannenden Aserbaidschan-GP hinter Russell anstellen. Verstappen sagt: «Leider kam die Ziellinie zu früh.»
Max Verstappen fehlt nur wenig zum Sieg auf dem tückischen Baku City Circuit: Von Platz 8 kommend kreuzte er die Ziellinie nur 192 Tausendstelsekunden hinter dem so gut wie fehlerfreien Sieger George Russell.
Platz 2 also, sein 134. Podestplatz in der Königsklasse. Damit ist der 28-jährige Niederländer sichtlich zufrieden: «Das war von der ganzen Mannschaft ein prima Rennen, auch mit Isack auf P3.»
«Im ersten Teil des Grand Prix habe ich mich schwergetan, weil der Wagen auf mittelharten Reifen nicht ideal lag. Dennoch konnte ich mich auf den dritten Platz vorarbeiten.»
«Dann gelang mit hinter Oscar Piastri ein hervorragender Re-Start, und ich konnte mit den Australier schnappen. Also Zweiter hinter George, und da variierte der Abstand ständig, um so um eine Sekunde herum.»
«In der letzten Runde, da war Gelb wegen des Ausrutschers von Bottas, verlor George Leistung, weil sein Turbo nicht voll aufdrehte, wie er mir vorhin gesagt hat. Also konnte ich Richtung Ziellinie stark aufholen, aber leider kam die karierte Flagge ein ganz klein wenig zu früh.»
«Ich war ein paar Mal an der Mauer und musste zwischendurch das Team fragen, ob sie anhand der Daten erkennen können, ob alles okay sei. Zum Glück ging alles gut.»
«Nach einer schwierigen Quali mit meinen ganzen Motorproblemen konnten wir nun ein starkes Rennen zeigen, damit dürfen wir wirklich happy sein.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand