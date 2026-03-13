Max Verstappen (Red Bull Racing) wütend und enttäuscht: «Eine Katastrophe»
Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen kämpft in China mit einem störrischen Auto von Red Bull Racing: «Ich verliere in den Kurven viel Zeit. Der Sprint vom Samstag wird sicher nicht einfach.»
Immer wieder meldete sich der 71-fache GP-Sieger Max Verstappen am Funk: In der Sprint-Quali auf dem Shanghai International Circuit hatte er alle Hände voll zu tun mit seinem RB22-Rennwagen von Red Bull Racing.
Der vierfache Weltmeister beklagte sich über unsaubere Schaltmanöver, über Probleme mit dem Energie-Management, er wurde von Pierre Gasly (Alpine) aufgehalten (da läuft noch eine Untersuchung gegen den Franzosen), er war mehrfach neben der Strecke. Kurzum: Es läuft überhaupt nicht in China.
Max ist nach der Quali wütend und enttäuscht: «Der ganze Tag ist eine einzige Katastrophe. Das Auto baut keine Haftung auf, wir sind nicht schnell genug, die Balance ist mies. Ich verliere in den Kurven massiv Zeit.»
«Wenn dein Auto nicht gut ausbalanciert ist, und wenn du solche Mühe hast, Grip zu finden, dann schleichen sich damit weitere Probleme ein. Das grösste Problem derzeit für mich – ich rutsche in den Kurven nur herum.»
«Mit diesem Auto müssen wir nun in den Sprint gehen, einfach wird das bestimmt nicht. Danach können wir in der GP-Quali nochmals an der Abstimmung arbeiten. Aber ganz ehrlich – derzeit sehe ich nicht, wie wir aus heiterem Himmel eine riesige Verbesserung schaffen sollen.»
Ralf Schumacher: «Wenn selbst Max das nicht schafft …»
Sky-GP-Experte Ralf Schumacher, in China vor Ort: «Red Bull Racing tut sich schwer, und ich kann mir schon vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass RBR verschiedene gute Leute verloren hat. Und ich sehe, dass das neue Reglement nicht so gut umgesetzt worden ist wie bei anderen.»
«Wenn da selbst ein Max Verstappen mit all seinem Fahrkönnen nicht mehr herausholen kann, dann muss man sich bei Red Bull Racing schon einige Fragen stellen. Die haben sehr, sehr viel abzuarbeiten.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand