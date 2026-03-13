Max Verstappen (Red Bull Racing) wütend und enttäuscht: «Eine Katastrophe»

Immer wieder meldete sich der 71-fache GP-Sieger Max Verstappen am Funk: In der Sprint-Quali auf dem Shanghai International Circuit hatte er alle Hände voll zu tun mit seinem RB22-Rennwagen von Red Bull Racing.

Werbung

Werbung

Der vierfache Weltmeister beklagte sich über unsaubere Schaltmanöver, über Probleme mit dem Energie-Management, er wurde von Pierre Gasly (Alpine) aufgehalten (da läuft noch eine Untersuchung gegen den Franzosen), er war mehrfach neben der Strecke. Kurzum: Es läuft überhaupt nicht in China.

Max ist nach der Quali wütend und enttäuscht: «Der ganze Tag ist eine einzige Katastrophe. Das Auto baut keine Haftung auf, wir sind nicht schnell genug, die Balance ist mies. Ich verliere in den Kurven massiv Zeit.»

«Wenn dein Auto nicht gut ausbalanciert ist, und wenn du solche Mühe hast, Grip zu finden, dann schleichen sich damit weitere Probleme ein. Das grösste Problem derzeit für mich – ich rutsche in den Kurven nur herum.»

Werbung

Werbung

«Mit diesem Auto müssen wir nun in den Sprint gehen, einfach wird das bestimmt nicht. Danach können wir in der GP-Quali nochmals an der Abstimmung arbeiten. Aber ganz ehrlich – derzeit sehe ich nicht, wie wir aus heiterem Himmel eine riesige Verbesserung schaffen sollen.»

Thema der Woche Nach Australien-GP: Die neue Formel 1 – rote Karte für die Schwarzmaler Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen? Mathias Brunner Weiterlesen

Ralf Schumacher: «Wenn selbst Max das nicht schafft …»

Sky-GP-Experte Ralf Schumacher, in China vor Ort: «Red Bull Racing tut sich schwer, und ich kann mir schon vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass RBR verschiedene gute Leute verloren hat. Und ich sehe, dass das neue Reglement nicht so gut umgesetzt worden ist wie bei anderen.»