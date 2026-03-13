Weiter zum Inhalt
Max Verstappen (Red Bull Racing) wütend und enttäuscht: «Eine Katastrophe»

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen kämpft in China mit einem störrischen Auto von Red Bull Racing: «Ich verliere in den Kurven viel Zeit. Der Sprint vom Samstag wird sicher nicht einfach.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen hat in China alle Hände voll zu tun mit seinem Rennwagen
Max Verstappen hat in China alle Hände voll zu tun mit seinem Rennwagen
Foto: XPB
Max Verstappen hat in China alle Hände voll zu tun mit seinem Rennwagen
© XPB

Immer wieder meldete sich der 71-fache GP-Sieger Max Verstappen am Funk: In der Sprint-Quali auf dem Shanghai International Circuit hatte er alle Hände voll zu tun mit seinem RB22-Rennwagen von Red Bull Racing.

Der vierfache Weltmeister beklagte sich über unsaubere Schaltmanöver, über Probleme mit dem Energie-Management, er wurde von Pierre Gasly (Alpine) aufgehalten (da läuft noch eine Untersuchung gegen den Franzosen), er war mehrfach neben der Strecke. Kurzum: Es läuft überhaupt nicht in China.

Max ist nach der Quali wütend und enttäuscht: «Der ganze Tag ist eine einzige Katastrophe. Das Auto baut keine Haftung auf, wir sind nicht schnell genug, die Balance ist mies. Ich verliere in den Kurven massiv Zeit.»

«Wenn dein Auto nicht gut ausbalanciert ist, und wenn du solche Mühe hast, Grip zu finden, dann schleichen sich damit weitere Probleme ein. Das grösste Problem derzeit für mich – ich rutsche in den Kurven nur herum.»

«Mit diesem Auto müssen wir nun in den Sprint gehen, einfach wird das bestimmt nicht. Danach können wir in der GP-Quali nochmals an der Abstimmung arbeiten. Aber ganz ehrlich – derzeit sehe ich nicht, wie wir aus heiterem Himmel eine riesige Verbesserung schaffen sollen.»

Ralf Schumacher: «Wenn selbst Max das nicht schafft …»

Sky-GP-Experte Ralf Schumacher, in China vor Ort: «Red Bull Racing tut sich schwer, und ich kann mir schon vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass RBR verschiedene gute Leute verloren hat. Und ich sehe, dass das neue Reglement nicht so gut umgesetzt worden ist wie bei anderen.»

«Wenn da selbst ein Max Verstappen mit all seinem Fahrkönnen nicht mehr herausholen kann, dann muss man sich bei Red Bull Racing schon einige Fragen stellen. Die haben sehr, sehr viel abzuarbeiten.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint Qualifying

  2. 1. Freies Training

  3. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

13

1:31,520

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

13

+0,289

03

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

13

+0,621

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

15

+0,641

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

13

+0,704

06

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

16

+1,008

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

15

+1,368

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

17

+1,734

09

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

16

+1,889

10

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

15

+2,203

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

