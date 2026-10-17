Im Pay-TV und Stream: So könnt ihr das Rennen von Max Verstappen verfolgen
Um 18:00 Uhr deutscher Zeit startet das Rennen von Max Verstappen in Portimao. SPEEDWEEK sagt euch, wie ihr das Rennen im Livestream und auf SKY Sport F1 verfolgen könnt.
Um 18:00 Uhr deutscher Zeit (17:00 Uhr Ortszeit in Portugal) startet das Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão. Atemberaubende 61 Fahrzeuge werden in der weltgrößten und wichtigsten GT-Rennserie antreten. Neben dem neunmaligen Motorradweltmeister Valentino Rossi, der alle zehn Rennwochenenden bestreitet, wird der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erstmals in der Rennserie der SRO-Organisation antreten.
Fans haben mehrere Möglichkeiten das Rennen zu verfolgen. Die SRO wird auf ihrem YouTube-Kanal GT World das Rennen - wie bei jedem Rennwochenende - in mehreren Sprachen übertragen. So wird es die Übertragung unter anderem auf Deutsch und Englisch geben. Fans haben zudem die Möglichkeit, das Rennen aus der Onboardkamera des Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Fahrzeugs mit der Startnummer #3 zu verfolgen.
Der deutsche Stream wird von den beiden Nachwuchskommentatoren Sebastian Wauer und Luis Dolle kommentiert. Besonders viele Fans hat dabei die englischsprachige Übertragung von David Addison und Joe Osborne. Addison gilt als Sprachgenie und einer der weltbesten Motorsportkommentatoren, während Osborne als langjähriger McLaren-Werksfahrer viel Erfahrung aus dem GT3-Sport mitbringt und diese humorvoll übermittelt.
Die Übertragung des Rennens beginnt um 17:30 Uhr deutscher Zeit und somit eine halbe Stunde vor Rennbeginn.
Auch auf SKY Sport F1 kann das Rennen im deutschen Pay-TV verfolgt werden. Der Bezahlsender spielt die deutschsprachige Übertragung des SRO-Livestreams ein. Auch hier beginnt die Übertragung um 17:30 Uhr deutscher Zeit.
Max Verstappen macht einen Startplatz gut
Das Team rund um Max Verstappen profitiert davon, dass dem Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 von Maxime Oosten, Nicolas Baert und Eduardo Coseteng nach dem Qualifying aufgrund eines technischen Mangels die Zeizen gestrichen wurden. Somit macht der Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Bolide in der Startaufstellung einen Platz gut und wird vom 14. Startplatz ins dreistündige Rennen gehen.
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