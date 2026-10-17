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Im Pay-TV und Stream: So könnt ihr das Rennen von Max Verstappen verfolgen

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit startet das Rennen von Max Verstappen in Portimao. SPEEDWEEK sagt euch, wie ihr das Rennen im Livestream und auf SKY Sport F1 verfolgen könnt.

Formel 1

Wie viele Positionen wird das Auto von Max Verstappen gutmachen können?
Wie viele Positionen wird das Auto von Max Verstappen gutmachen können?
Foto: Gruppe C Photography
Wie viele Positionen wird das Auto von Max Verstappen gutmachen können?
© Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Um 18:00 Uhr deutscher Zeit (17:00 Uhr Ortszeit in Portugal) startet das Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão. Atemberaubende 61 Fahrzeuge werden in der weltgrößten und wichtigsten GT-Rennserie antreten. Neben dem neunmaligen Motorradweltmeister Valentino Rossi, der alle zehn Rennwochenenden bestreitet, wird der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erstmals in der Rennserie der SRO-Organisation antreten.

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Fans haben mehrere Möglichkeiten das Rennen zu verfolgen. Die SRO wird auf ihrem YouTube-Kanal GT World das Rennen - wie bei jedem Rennwochenende - in mehreren Sprachen übertragen. So wird es die Übertragung unter anderem auf Deutsch und Englisch geben. Fans haben zudem die Möglichkeit, das Rennen aus der Onboardkamera des Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Fahrzeugs mit der Startnummer #3 zu verfolgen. Hier kommt ihr direkt zu dem YouTube-Kanal. Auch die Rennen der GT2 European Series, der GT4 European Series und der McLaren Trophy Europe - die an der Algarveküste im Rahmenprogramm antreten - sind dort zu verfolgen.

Der deutsche Stream wird von den beiden Nachwuchskommentatoren Sebastian Wauer und Luis Dolle kommentiert. Besonders viele Fans hat dabei die englischsprachige Übertragung von David Addison und Joe Osborne. Addison gilt als Sprachgenie und einer der weltbesten Motorsportkommentatoren, während Osborne als langjähriger McLaren-Werksfahrer viel Erfahrung aus dem GT3-Sport mitbringt und diese humorvoll übermittelt.

Im Artikel erwähnt

Die Übertragung des Rennens beginnt um 17:30 Uhr deutscher Zeit und somit eine halbe Stunde vor Rennbeginn.

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Auch auf SKY Sport F1 kann das Rennen im deutschen Pay-TV verfolgt werden. Der Bezahlsender spielt die deutschsprachige Übertragung des SRO-Livestreams ein. Auch hier beginnt die Übertragung um 17:30 Uhr deutscher Zeit.

TV-Programm

Max Verstappen macht einen Startplatz gut

Das Team rund um Max Verstappen profitiert davon, dass dem Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 von Maxime Oosten, Nicolas Baert und Eduardo Coseteng nach dem Qualifying aufgrund eines technischen Mangels die Zeizen gestrichen wurden. Somit macht der Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Bolide in der Startaufstellung einen Platz gut und wird vom 14. Startplatz ins dreistündige Rennen gehen.

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