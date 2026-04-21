Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen-Rücktritt aus der Formel 1? Irre Spekulation über Nachfolger

In England wird offen darüber spekuliert, dass Max Verstappen der Formel 1 Adieu sagen könnte. Der frühere Formel-1-Fahrer Jolyon Palmer behauptet sogar, den idealen Nachfolger zu wittern.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen und Charles Leclerc
Max Verstappen und Charles Leclerc
Foto: XPB
Max Verstappen und Charles Leclerc
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Fakten bleiben unverändert: Max Verstappen ist bis Ende 2028 bei Red Bull Racing unter Vertrag, der 28-jährige Niederländer hat mehrfach seine Loyalität gegenüber dem Rennstall und auch dem Hause Red Bull bewiesen.

Werbung

Werbung

Auf der anderen Seite: Komplexe Ausstiegsklauseln gehören zu fast jedem Formel-1-Vertrag, wenn ein Rennstall etwa gewisse Leistungen nicht erbringt in Sachen Konkurrenzfähigkeit. Und Red Bull Racing ist derzeit nicht konkurrenzfähig. Zudem hat Verstappen mehrfach gesagt, dass er von der neuen Rennwagen-Generation nicht begeistert sei.

In England wird der Faden weitergesponnen: Was macht Red Bull Racing, sollte Verstappen wirklich entweder eine F1-Auszeit nehmen oder der Königsklasse Adieu sagen?

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der frühere Formel-1-Fahrer Jolyon Palmer schützt vor, die Antwort zu kennen. Der 35-jährige Engländer (2016/2017 für Renault am Start) behauptet im Podcast F1 Nation: «Wenn das Geld bei der Nachfolge keine Rolle spielen würde, dann wäre mein Mann für den Job Charles Leclerc!»

Werbung

Werbung

Jolyon Palmer als Werksfahrer von Renault
Jolyon Palmer als Werksfahrer von Renault
Foto: XPB
Jolyon Palmer als Werksfahrer von Renault
© XPB

Palmer begründet das so: «Charles ist schon lange bei Ferrari. Ich denke, er ist enorm talentiert. Doch wenn Ferrari auch dieses Jahr nicht zeigen kann, dass sie in der Lage sind, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, dann glaube ich, dass er jemand ist, den man weglocken könnte.»

Selbst Palmer schränkt ein: «Ich gebe zu, wir bewegen uns hier im Bereich der reinen Spekulation, aber ich glaube immer noch, dass in Leclerc ein Weltmeister steckt und dass er vielleicht dazu verlockt werden könnte, das woanders zu versuchen als bei Ferrari.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien