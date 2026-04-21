Max Verstappen-Rücktritt aus der Formel 1? Irre Spekulation über Nachfolger

Die Fakten bleiben unverändert: Max Verstappen ist bis Ende 2028 bei Red Bull Racing unter Vertrag, der 28-jährige Niederländer hat mehrfach seine Loyalität gegenüber dem Rennstall und auch dem Hause Red Bull bewiesen.

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Auf der anderen Seite: Komplexe Ausstiegsklauseln gehören zu fast jedem Formel-1-Vertrag, wenn ein Rennstall etwa gewisse Leistungen nicht erbringt in Sachen Konkurrenzfähigkeit. Und Red Bull Racing ist derzeit nicht konkurrenzfähig. Zudem hat Verstappen mehrfach gesagt, dass er von der neuen Rennwagen-Generation nicht begeistert sei.

In England wird der Faden weitergesponnen: Was macht Red Bull Racing, sollte Verstappen wirklich entweder eine F1-Auszeit nehmen oder der Königsklasse Adieu sagen?

Der frühere Formel-1-Fahrer Jolyon Palmer schützt vor, die Antwort zu kennen. Der 35-jährige Engländer (2016/2017 für Renault am Start) behauptet im Podcast F1 Nation: «Wenn das Geld bei der Nachfolge keine Rolle spielen würde, dann wäre mein Mann für den Job Charles Leclerc!»

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Jolyon Palmer als Werksfahrer von Renault Foto: XPB Jolyon Palmer als Werksfahrer von Renault © XPB

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Palmer begründet das so: «Charles ist schon lange bei Ferrari. Ich denke, er ist enorm talentiert. Doch wenn Ferrari auch dieses Jahr nicht zeigen kann, dass sie in der Lage sind, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, dann glaube ich, dass er jemand ist, den man weglocken könnte.»