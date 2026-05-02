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Max Verstappen schäumt in Miami: «Lewis Hamilton verplempert unsere Zeit»

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen ist beim Miami-Sprint Fünfter geworden, vor Ferrari-Superstar Lewis Hamilton. Danach lederte der Niederländer über seinen alten Rivalen ab.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen gegen Lewis Hamilton
Max Verstappen gegen Lewis Hamilton
Foto: XPB
Max Verstappen gegen Lewis Hamilton
© XPB

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Es war einige der wenigen wirklich saftigen Szenen in einem ansonsten eher langweiligen Miami-Sprint: Wie sich die beiden Lenkrad-Künstler Max Verstappen und Lewis Hamilton Saures gaben, samt Berührung kurz nach dem Start.

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Max Verstappen sparte später nicht mit Kritik. Der 28-jährige Niederländer sagt: «Lewis Hamilton verplempert unsere Zeit.» Er meint damit jene Szene, als er, Max, den Briten wieder vorbei lassen musste, dies nach einem beinharten Duell, mit beiden Rivalen neben der Bahn. Bevor die Rennleitung Verstappen mit einer Strafe belegen konnte, erhielt Verstappen vom RBR-Kommandostand die Anweisung, Lewis bitteschön passieren zu lassen. Was Max auch tat, samt, nennen wir es mal einem Handzeichen.

Verstappen dazu: «Ich musste ihn also vorbeilassen, aber er kommt nicht vorbei. Also verlieren wir vier Sekunden, weil er hinter mir bleibt. Er hat unsere Zeit verplempert. Ich weiss nicht, was ich da sonst noch hätte machen sollen, schon ein wenig schade.»

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«Der Start war nicht so gut; da gab es etwas Ähnliches wie in China. Danach, nach der letzten Kurve in der ersten Runde, hatte ich keine Batterieleistung. Damit wurde es für mich deutlich schwieriger.»

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«Aber in der Folge, als ich frei fahren konnte, fühlte sich das Auto gar nicht so schlecht an. Ich habe einen Mercedes eingeholt. Das Tempo war also in Ordnung, auch wenn ich denke, dass auf unserer Seite noch ziemlich Luft nach oben ist.»

«Das Auto ist noch nicht dort, wo ich es haben möchte, und in den langsamen Kurven hüpft es auch ziemlich viel, was etwas unangenehm ist. Wir arbeiten weiter.»

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