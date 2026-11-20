Die Verstappen-Fans erhielten auf dem Strip Circuit von Las Vegas Magerkost serviert: Nur eine Installationsrunde ihres Idols im ersten Training, das war verständlich, denn keiner der 22 Fahrer erzielte eine gezeitete Runde – die Bahn war einfach zu nass.

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Im zweiten Training, ohne Regen und auf abtrocknender Bahn, blieb Verstappen lange an der Box, als seine Kollegen längst Runden drehten.

Die Denke bei Red Bull Racing: Was sollen wir den Wagen riskieren, wenn es in der Quali und im Rennen ohnehin trocken sein wird?

Aber fünf Minuten vor Schluss reizte es Verstappen dann doch. Der Las Vegas-Sieger von 2023 und 2025 stürmte auf die Bahn, und schon begannen die Schwierigkeiten.

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Verstappen am Funk sofort: «Ich habe keine Motorleistung.»

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

Antwort von der Box: «Äh, der Motor braucht Zeit, um auf Temperatur zu kommen.»

Max konterte: «Ach was jetzt, das ist nicht normal – komm schon!»

Der vierfache Weltmeister dann mit seiner ersten fliegenden Runde auf P12, aber dann kam nichts mehr. Max sehr unzufrieden: «Das Auto ist nicht in Ordnung, wir haben das gleiche Problem wie in Brasilien.»

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Zur Erinnerung, während der Auslaufrunde des spannenden Rennens im Autódromo José Carlos Pace meldete sich der 74-fache GP-Sieger so am Funk zu Wort: «Mein Gott. 85 Prozent des Rennens mit diesem versch…. Auto.»

Später erklärte Max nach seinem achten Podestplatz in Folge: «Klar ist der zweite Platz schön, aber nicht auf diese Weise. Das Auto war eine Katastrophe, unfassbar! Ich habe noch nie ein solches Handling erlebt, weder auf nasser, noch auf trockener Bahn. Wirklich übel.»

Im Anschluss ans zweite Las Vegas-Training sagt Red Bull Racing-Technikchef Pierre Waché: «Max ist mit dem Handling des Autos unzufrieden. Wir versuchen derzeit herauszufinden, woran das liegt. Zusätzlich hatten wir Schwierigkeiten mit dem Energie-Management.»

Das mit dem auf Temperatur Kommen erklärt sich gemäss des Franzosen so: «Wenn der Grip so gering ist wie heute in Las Vegas, dann dauert es eine Weile, bis das Energie-Management entsprechend angepasst ist.»

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«Unterm Strich lässt sich noch schwer sagen, wo wir wirklich stehen. Derzeit ist Max mit dem Auto nicht besonders happy, Isack Hadjar mit seinem hingegen schon.»

Max Verstappen fügt hinzu: «Die Verhältnisse waren nicht repräsentativ, wenn wir daran denken, dass es in der Quali und im Rennen trocken sein wird. Also hatte das alles heute wenig Wert. Das war wegen des Wetters leider ein recht unproduktiver Tag.»