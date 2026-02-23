Na, das wäre ja mal ein Wahnsinns-Team! Max Verstappen, Sebastian Vettel und Fernando Alonso zusammen in Le Mans? Was wie ein Traum für Formel-1-Fans klingt, ist zumindest als Idee schon mal geboren.

Vettel: Gespräche mit Verstappen zu Le Mans

Bei einer «Sport und Talk»-Sondersendung aus Luzern, die auf ServusTV zu sehen war, verriet der frühere F1-Pilot Sebastian Vettel, dass er mit Max Verstappen im Austausch sei, ob sie gemeinsam bei den 24 Stunden von Le Mans fahren.

Verstappen ist leidenschaftlich in der Langstrecke unterwegs, fährt dieses Jahr unter anderem das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Vettel schloss ein Comeback in der Formel 1 aus – doch noch mal in einen Rennwagen zu steigen, wäre reizvoll für den früheren Red Bull Racing-Piloten.

Darauf angesprochen, sagte Verstappen in Bahrain: «Das würde ich natürlich sehr gerne machen. Aber nur wenn wir um Siege kämpfen können. Und es muss einfach passen und mit dem richtigen Team sein. Daher ist es im Moment etwas schwierig, wann das passieren könnte.» Terminprobleme also beim Vollzeit-F1-Fahrer.

Verstappen, Vettel und Alonso zusammen in Le Mans?

Dann blickte er zu Fernando Alonso, der ebenfalls in der Pressekonferenz saß und ja bereits Le-Mans-Erfahrung hat (und zuvor auch zum Thema Le Mans mit Vettel gefragt wurde). Verstappen mit einem Lachen: «Und ich habe gehört, Fernando will ja fahren, bis er 75 Jahre alt ist. Ich bin mir also sicher, dass wir einen Zeitpunkt und ein Jahr finden werden, bei dem wir alle zusammen Rennen fahren können.»

Alonso dazu schelmisch: «Ich habe ja nun eine 100-prozentige Erfolgs-Bilanz in Le Mans. Wenn ich also wieder dabei bin, müssten sie gut vorbereitet sein.»