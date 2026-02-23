Weiter zum Inhalt
Max Verstappen, Sebastian Vettel und Fernando Alonso zusammen in Le Mans?

Bei den Formel-1-Tests in Bahrain sprachen Max Verstappen und Fernando Alonso über einen möglichen gemeinsamen Le-Mans-Einsatz. Angestoßen hatte die Diskussion Sebastian Vettel.

Silja Rulle

Von

Formel 1

«Ich??» – Fernando Alonso (l.) und Max Verstappen in Bahrain
«Ich??» – Fernando Alonso (l.) und Max Verstappen in Bahrain
Foto: XPB Images
«Ich??» – Fernando Alonso (l.) und Max Verstappen in Bahrain
© XPB Images

Na, das wäre ja mal ein Wahnsinns-Team! Max Verstappen, Sebastian Vettel und Fernando Alonso zusammen in Le Mans? Was wie ein Traum für Formel-1-Fans klingt, ist zumindest als Idee schon mal geboren.

Vettel: Gespräche mit Verstappen zu Le Mans

Bei einer «Sport und Talk»-Sondersendung aus Luzern, die auf ServusTV zu sehen war, verriet der frühere F1-Pilot Sebastian Vettel, dass er mit Max Verstappen im Austausch sei, ob sie gemeinsam bei den 24 Stunden von Le Mans fahren.

Verstappen ist leidenschaftlich in der Langstrecke unterwegs, fährt dieses Jahr unter anderem das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Vettel schloss ein Comeback in der Formel 1 aus – doch noch mal in einen Rennwagen zu steigen, wäre reizvoll für den früheren Red Bull Racing-Piloten.

Darauf angesprochen, sagte Verstappen in Bahrain: «Das würde ich natürlich sehr gerne machen. Aber nur wenn wir um Siege kämpfen können. Und es muss einfach passen und mit dem richtigen Team sein. Daher ist es im Moment etwas schwierig, wann das passieren könnte.» Terminprobleme also beim Vollzeit-F1-Fahrer.

Verstappen, Vettel und Alonso zusammen in Le Mans?

Dann blickte er zu Fernando Alonso, der ebenfalls in der Pressekonferenz saß und ja bereits Le-Mans-Erfahrung hat (und zuvor auch zum Thema Le Mans mit Vettel gefragt wurde). Verstappen mit einem Lachen: «Und ich habe gehört, Fernando will ja fahren, bis er 75 Jahre alt ist. Ich bin mir also sicher, dass wir einen Zeitpunkt und ein Jahr finden werden, bei dem wir alle zusammen Rennen fahren können.»

Alonso dazu schelmisch: «Ich habe ja nun eine 100-prozentige Erfolgs-Bilanz in Le Mans. Wenn ich also wieder dabei bin, müssten sie gut vorbereitet sein.»

Das Giganto-Team brächte es Stand heute übrigens auf zehn Formel-1-WM-Titel: vier von Vettel, vier von Verstappen und zwei von Alonso. Und zwei der Fahrer sind sogar noch aktiv und könnten noch einen draufsetzen – auch wenn die Tests diesen Traum für Alonso wohl in weite Ferne haben rücken lassen.

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

