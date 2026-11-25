Die Formel-1-Stars waren am Sonntag zum vierten Mal auf dem Las Vegas Strip Circuit unterwegs, und zum dritten Mal hiess der grosse Sieger am Ende Max Verstappen. Erstmals durfte Verstappen den GP in der Spielermetropole von der Pole in Angriff nehmen. Und in den 50 Rennrunden, die zwischen Start und Ziel absolviert wurden, hatte er alle Hände voll zu tun.

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Denn dank der neuen Antriebseinheiten und des grossen Windschatten-Effekts auf den Geraden blieb das Feld dicht beieinander – entsprechend oft musste sich der Niederländer gegen die Angriffe der Konkurrenz verteidigen und die Führungsposition zurückerobern. Er ging wie immer konzentriert ans Werk und erlaubte sich keine Fehler, sodass er am Ende den 75. GP-Triumph seiner Formel-1-Karriere feiern durfte.

Nach dem Fallen der Zielflagge wurde er gefragt, ob der schnelle Stadtkurs mit seinen langen Geraden besonders gut zu seinem Fahrstil passe, und der vierfache Champion erklärte: «Ich denke nicht, dass es zwangsläufig etwas mit meinem Fahrstil zu tun hat. Es ist eine sehr komplizierte Piste, was das Aufwärmen der Reifen angeht. Und das haben wir meistens gut hinbekommen.»

Max Verstappen: «Es hätte genauso gut anders herauskommen können»

«Hinzu kommt, dass wir 2023 einfach überlegen waren», erinnerte sich der 29-Jährige. «Das Auto flog förmlich über die Piste, auch wenn wir die Reifen damals wohl nicht perfekt zum Arbeiten gebracht haben. Aber das Auto war einfach richtig gut», erzählte er weiter.

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Und mit Blick auf das Vegas-Rennen von 2024, das er als Fünfter beendete, erklärte er gewohnt trocken: «2024 hatten wir viele Probleme, auch weil wir keinen Flügel mit geringem Luftwiderstand hatten. Die Reifen funktionierten einfach nicht so, wie wir es uns gewünscht hatten. Im darauffolgenden Jahr hatten wir dann endlich einen entsprechenden Flügel dabei, und das war meiner Meinung nach auch eine grosse Hilfe, denn die Reifen lagen da in einem besseren Leistungsbereich.»

Das diesjährige Rennwochenende begann erneut mit Problemen, erklärte Verstappen daraufhin. «Wir hatten im Training einige Sorgen mit dem Auto, aber die Reifen funktionierten gut – auch im Rennen war das der Fall. Allerdings war es ehrlich gesagt eine Lotterie, wer von den Top-5-Piloten am Ende die Nase vorn haben würde, wenn man sich das Racing heute anschaut. Es hätte genauso gut anders herauskommen können. Aber ja, wir haben es halt meistens richtig hinbekommen, abgesehen von 2024, das war eine Ausnahme», fügte der 75-fache GP-Sieger an.