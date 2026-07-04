Max Verstappen Silverstone P7: «Desaster, peinlich, so hat's keinen Sinn»

Von der ersten Runde an war der Wurm drin im Rennauto von Max Verstappen. Schon früh in der Quali zum Traditionsrennen von Grossbritannien meldete sich der 71-fache GP-Sieger am Funk und monierte: «Dieser Motor reagiert einfach nicht normal.»

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Nichts gegen den rechten Bleifuss von Isack Hadjar, aber wenn Max Verstappen regelmässig langsamer ist als der junge Paris, pardon, dann stimmt einfach etwas nicht.

Und so ging es weiter: Verstappen wirkte in Silverstone, als würde er mit einem Mühlstein auf dem Heckflügel herumfahren, und als diese vermurkste Quali dann endlich vorbei war, stöhnte der Silverstone-Sieger von 2023: «Was für ein Desaster! Unfassbar …»

Danach vertiefte der 28-jährige Niederländer: «Nichts hat funktioniert. Auf der einen Seite ist die Fahrzeugbalance nicht gut genug, auf der anderen Seite sind wir auf den Geraden langsam. Und was meinen Teil der Box angeht, so sind wir überall langsamer.»

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«Das Fiese ist: Wenn du auf den Geraden zu langsam bist, dann musst du mehr Batterie-Leistung nutzen, aber das fällt dir dann im letzten Teil der Runde auf den Kopf. Du kommst dann an den Punkt, dass du überhaupt keine elektrische Energie mehr hast, und dann bist du total angeschmiert.»

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen TV-Programm Morgen Silverstone: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 05.07.2026 - 18:15

«Wir haben ein Problem mit dem Motor, dem wir nicht auf den Grund gehen können. Und das erzeugt bei mir natürlich ganz viele Fragezeichen, wie wir vorgehen sollen. Das war heute einfach nur peinlich und schlecht. Und wenn wir so ins Rennen gehen, dann hat das keinen Sinn.»