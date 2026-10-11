Max Verstappen nach Singapur-Sieg: Dickes Lob für Red Bull Racing Team

Es war wie in alten Tagen: Max Verstappen zeigte sich nach der Eroberung von Sprint-Pole, Sprint-Sieg und GP-Pole in Bestform und sicherte sich auch im GP den Sieg – damit erfüllte er sich einen langgehegten Traum, denn er gewann das anspruchsvolle Sonntagsrennen auf dem Marina Bay Street Circuit zum ersten Mal in seiner Karriere.

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Die Freude, die ihm danach ins Gesicht geschrieben stand, war echt. Verstappen strahlte mit den Scheinwerfern im Fahrerlager um die Wette, als er erklärte: «Es hat eine Weile gedauert, aber ich denke, dieses Rennen war wirklich gut. Wir hatten das Tempo, wenn wir es brauchten.»

Freude am eigenen Red Bull Racing Team

«Wir waren sowohl auf den weichen als auch auf den mittelharten Reifen schnell, wobei ich denke, dass es auf den Mediums für alle etwas schwieriger war. Aber es hat gereicht, und ich bin sehr glücklich, dass ich den GP-Sieg hier erobern konnte», fügte der 73-fache GP-Sieger an.

Der vierfache Champion verpasste es auch nicht, sein Team zu loben: «Die letzten paar Rennen waren wirklich positiv für uns. Es ist einfach grossartig, mitansehen zu können, wie die Motivation mit jedem Erfolg steigt und das Team immer mehr Ergebnisse liefert. Es ist eine wirklich gute Gruppe von Leuten, mit der ich gerne zusammenarbeite. Ich hoffe, dass wir nun auch bei den restlichen Rennen in diesem Jahr noch etwas Spass zusammen haben werden.»

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