Max Verstappen soll von Mercedes gestoppt werden: Hilfe für George Russell

Fahrer-WM angehakt: Kimi Antonelli wurde mit Mercedes in Mexiko Weltmeister. Konstrukteurs-WM abgehakt: Die Marke mit dem Stern sicherte sich in Brasilien den neunten Titel. Was bleibt da noch?

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Ganz einfach: Mercedes will den zweiten Platz in der Fahrer-WM, doch den hält Max Verstappen. Der Niederländer steht nach seinem zweiten Platz im São Paulo-GP bei 279 Punkten, der Engländer kommt auf 262 Zähler.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Brasilien: «Wir wollen, dass George Russell in den letzten Rennen so viele Punkte als möglich erobert und sich den zweiten WM-Rang zurückerobert.»

Das nächste Rennen ist Las Vegas, und Russell hat daran gute Erinnerungen: Sieg von Pole 2024, zweiter Rang 2025.

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Toto Wolff weiter: «Wir werden uns nun in aller Ruhe überlegen, was wir jetzt tun können, um George zu helfen. Nachdem wir unsere grössten Ziele erreicht haben, dreht sich nun alles um Russell. Das schulden wir ihm, nachdem er es in diesem Jahr mehrfach so schwer gehabt hat.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen

«Das beste Beispiel war die Quali zum São Paulo-GP. Da hat er auf nasser Bahn dominiert, aber dann haben wir ihn die Pole gekostet.»

Zur Erinnerung: Als sein Renningenieur Marcus Dudley seinem Fahrer sagte, dass er Zweitschnellster sei, verlor der Pilot die Fassung: «Wieso hast du gesagt, ich soll vom Gas gehen?»

Teamchef Toto Wolff schaltete sich ein: «George, du bist P2.»

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George patzig: «Ich will nicht P2 sein, ich will P1 sein.»

Grund für den guten Rat von Dudley: Der Ingenieur wollte, dass Russell sich eine Lücke nach vorne erzeugt, um freie Fahrt zu haben. Doch weitere Runden gab es nicht, weil der Regen wieder zunahm.

Russell nach der Quali mit ganz langem Gesicht: «Ich war definitiv auf einer Pole-Runde, das war leider eine Fehleinschätzung von unserer Seite, da müssen wir noch genau herausfinden, wie das passieren konnte. Der Regen kam, wir hätten diese letzte Runde einfach zu Ende fahren müssen. Als es drauf ankam, waren wir nicht bereit.»