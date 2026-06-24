Max Verstappen in Spielberg vor persönlicher Formel-1-Bestmarke

Die Formel 1 kehrt zurück nach Spielberg! Bei Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen ist die Vorfreude groß. Der Niederländer: «Österreich ist für das Team natürlich ein Heim-Grand-Prix. Die Strecke hat mir in der Vergangenheit immer gut gelegen, und wir haben dort wirklich gute Erinnerungen.» Von 2020 bis 2024 sicherte er sich jedes Mal die Pole-Position. Das ist mit fünf Poles am Stück für ihn Rekord auf einer einzelnen Rennstrecke. Auf dem Red Bull Ring hat er außerdem mit 338 Runden mehr Runden in einem Rennen in Führung gelegen als auf allen anderen Strecken in der Formel 1.

Werbung

Werbung

Eine persönliche Bestmarke dürfte er am Wochenende bei einem reibungslosen Rennen locker übertrumpfen: Gewinnt Verstappen dieses Jahr in Österreich auch nur einen einzigen Punkt, durchbricht er beim Heim-GP von Red Bull Racing die Schallmauer von 3500 WM-Punkten. Verstappen steht aktuell bei 3499,5 Zählern (Platz 10 würde also reichen). Er ist damit der Formel-1-Pilot mit den zweitmeisten Punkten in der Geschichte. Den Rekord hält Lewis Hamilton mit aktuell 5133,5.

Verstappen über den Red Bull Ring

Verstappen sagt über den Red Bull Ring: «Es ist eine sehr interessante Strecke, und alle Kurven sind ganz unterschiedlich, daher ist es wirklich wichtig, eine gute Balance im Auto zu finden. Man braucht sowohl Leistung bei hohen als auch bei niedrigen Geschwindigkeiten, gute Traktion, und angesichts der Tatsache, dass manche Streckenteile sehr energieintensiv sind, ist es wichtig, daran zu arbeiten, dies in den Griff zu bekommen.»

Red Bull Racing bringt Upgrade

Wie sein Teamchef Laurent Mekies bereits nach dem Rennen in Barcelona angedeutet hatte, bringt Red Bull Racing ein Upgrade-Paket mit nach Spielberg. Verstappen: «Wir bringen ein neues Paket mit, daher ist es spannend zu sehen, wie viel uns das an Rundenzeit einbringen könnte.»

Werbung

Werbung

Verstappens ‹Orange Lion›-Helm Foto: Red Bull Racing Verstappens ‹Orange Lion›-Helm © Red Bull Racing

Anlässlich des Heim-Rennens von Red Bull Racing plant Verstappen etwas Besonderes: «Ich werde in Österreich, Belgien und Ungarn meinen ‹Orange Lion›-Helm tragen, als Hommage an die Fans, die mich während meiner gesamten Karriere unterstützt haben.» Spielberg ist das Heim-Rennen für sein Team, Belgien sein zweiter Heim-GP neben Zandvoort – seine Mama ist Belgierin und Verstappen ist dort geboren. Ungarn ist ein beliebtes Reiseziel der ‹Orange Army›, also der glühenden Verstappen-Fans. Verstappen: «Es ist also aufregend, und wir freuen uns darauf, zu sehen, was wir am Red Bull Ring erreichen können.»