Max Verstappen-Start in Australien ohne Batterie-Power! Was ist passiert?

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies schätzt die Lage nach dem unterhaltsamen Grossen Preis von Australien ein und erklärt, wieso Max Verstappen in Melbourne mit leerer Batterie gestartet ist.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen im Australien-GP
Max Verstappen im Australien-GP
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen im Australien-GP
© Red Bull Content Pool

Der WM-Auftakt von Australien aus Sicht von Red Bull Racing: Isack Hadjar (Startplatz 3) wegen Motorschadens ausgeschieden, Superstar Max Verstappen von P20 kommend Sechster.

Der Franzose Laurent Mekies, Teamchef von Red Bull Racing, blickt so auf den Saisonbeginn zurück: «Dieses Wochenende war sehr wichtig für die Formel 1, das erste Rennen einer neuen Ära für den Sport, und nach Wochen der Spekulation sind die Fans heute Nachmittag im Albert-Park mit einem fesselnden Wettkampf belohnt worden.»

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Foto: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
© Red Bull Content Pool

«Bei einer so radikalen Änderung des technischen Regelwerks waren einige Ausfälle unvermeidlich, und es ist bedauerlich, dass unser Isack einer davon war, nachdem er sich im Training so gut geschlagen und den dritten Startplatz errungen hatte.»

«Positiv zu vermerken ist, dass die verbleibenden drei Rennwagen mit Antriebseinheiten von Red Bull Powertrains-Ford das Ziel erreichten, zwei davon in den Top-Ten.»

«Und falls jemand eine Erinnerung daran braucht, was für ein aussergewöhnlicher Fahrer Max ist: Er lieferte eine fantastische Leistung ab.»

«Wir haben an diesem Wochenende viele Daten gesammelt, die wir schon in wenigen Tagen in China gut nutzen können. Dies war für uns ein Entwicklungs- und Lernrennen.»

Verstappen beim Start ohne elektrische Energie

Die Starts sind 2026 knifflig, wie sich in Melbourne bestätigte. Laurent Mekies gibt nach dem Rennen zu: «Isack und Max starteten beide ohne Saft in der Batterie.» Pardon, was?

Der Franzose weiter: «Wir sind auf einige unerwartete Einschränkungen bei der Art und Weise gestossen, wie der Akku während der Formatierungsrunde geladen wird. Da wir offenbar die Einzigen waren, die damit Probleme hatten, bedeutet das, dass wir unsere Arbeit nicht gut genug gemacht haben.»

Mögliche Erklärung gemäss Laurent: «Durch das ungewöhnliche Fahrverhalten, das die Fahrer in der Formationsrunde zeigen müssen – also beschleunigen, bremsen, wieder beschleunigen, Bremsen aufheizen, Reifen auf Temperatur bringen, sind wir an einen Punkt gekommen, an dem wir den Batteriezustand des Wagens nicht mehr optimal einstellen konnten.»

Die Folge für Max gemäss Mekies: «Dadurch mussten wir die Batterie in der ersten Runde laden, was natürlich für die Fahrer nicht so angenehm war.»

Wo steht Red Bull Racing-Ford?

Mekies über die gegenwärtige Hackordnung: "Ich hatte es nach den Tests vor Saisonbeginn ja gesagt – dass wir beim Saisonstart vierte Kraft sein würden. Wie sich herausgestellt hat, war diese Vorhersage ziemlich akkurat."

«Um genau zu sein, ist es eigentlich besser gelaufen mit Isack auf Startplatz 3, und wenn Max eine normale Quali hätte fahren können, so wäre ebenfalls da aufgetaucht.»

«Wie sich gezeigt hat, können wir mindestens mit McLaren mithalten konnten. Ferrari oder Mercedes hingegen können wir Stand Australien nicht schlagen. Eine Überraschung ist das für mich nicht.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

58

1:23:06,801

1:22,670

25

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

58

+2,974

1:22,417

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

58

+15,519

1:22,579

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

58

+16,144

1:22,423

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

58

+51,741

1:22,358

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

58

+54,617

1:22,091

8

07

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

57

+1 Runde

1:24,020

6

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

57

+1 Runde

1:24,182

4

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

57

+1 Runde

1:23,257

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

57

+1 Runde

1:24,486

1

