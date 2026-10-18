Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen: Das sagt der F1-Star zur Strafe im GT3-Rennen in Portimão

Max Verstappen nutzte am Samstagabend die Gelegenheit, um in der GT World Challenge Europe anzutreten. Er und seine Teamkollegen kassierten eine Durchfahrtsstrafe, die er hinterher kommentierte.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen übernahm das Steuer als Letzter – und zeigte eine Aufholjagd
Max Verstappen übernahm das Steuer als Letzter – und zeigte eine Aufholjagd
Foto: Gruppe C Photography
Max Verstappen übernahm das Steuer als Letzter – und zeigte eine Aufholjagd
© Gruppe C Photography

Werbung

TV-Programm

Werbung

Dass Max Verstappen das Rennfahren nicht sein lassen kann, bewies der vierfache Formel-1-Weltmeister einmal mehr an diesem Wochenende. Während seine Gegner das rennfreie Wochenende nutzten, um ihre Batterien wieder aufzufüllen, trat der Red Bull Racing-Star zum ersten Mal in der GT World Challenge Europe an.

Werbung

Werbung

Er teilte sich den Mercedes-AMG GT3, der vom Mercedes-AMG Team Verstappen Racing eingesetzt wird, mit Ben Barnicoat und Chris Lulham. Das Trio vertat sich im Qualifying mit dem Set-up und musste das 3h-Rennen in Portimão von Startplatz 14 in Angriff nehmen. Nach einem ereignisreichen Rennen, in dem Lulham für einen schief gelaufenen Überholversuch eine Durchfahrtsstrafe kassierte, kreuzte Verstappen die Ziellinie als Neunter.

Der GP-Star, der die letzten 45 Minuten des Rennens bestritt und dabei von Position 24 auf Platz 9 vorfahren konnte, schilderte hinterher gemäss «Verstappen.com»: «Insgesamt hatten wir ein ordentliches Wochenende. Leider haben wir im Qualifying einen Fehler bei der Abstimmung des Autos gemacht. Deshalb haben wir uns nicht dort qualifiziert, wo wir eigentlich hätten stehen sollen. Für das Rennen haben wir die Abstimmung angepasst und waren dann deutlich konkurrenzfähiger.»

Max Verstappen lobt seine Teamkollegen

Und der 73-fache GP-Sieger lobte seine Teamkollegen: «Ben hatte einen wirklich grossartigen ersten Stint, bei dem er sich aus dem Start-Chaos heraushielt und uns nach vorne brachte. Auch Chris startete sehr stark in seinen Stint und brachte sich in eine gute Position.» Zur Strafe sagte der GP-Star: «Doch dann führte leider ein etwas zu optimistisches Manöver gegen das andere Auto vor uns dazu, dass wir eine verdiente Durchfahrtsstrafe erhielten.»

Werbung

Werbung

«Das bedeutete, dass ich meinen Stint von Position 24 aus beginnen musste. Aber ich hatte Spass, und das Tempo unseres Autos war wirklich gut. Es war sehr hektisch und chaotisch um mich herum, bis ich mich vorarbeiten konnte. Aber am Ende den neunten Platz zu belegen, nachdem wir diese Durchfahrtsstrafe wieder wettgemacht haben, war meiner Meinung nach eine wirklich starke Leistung. Insgesamt war es also ein lehrreiches und positives Wochenende, auch wenn es nicht das Ergebnis war, das wir uns gewünscht hatten», fügte Verstappen an.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien