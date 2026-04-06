Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen-Teamchef Laurent Mekies: «Das müssen wir schleunigst ändern»

Der vierfache Weltmeister Max Verstappen moniert, das Fahren mit den gegenwärtigen GP-Autos sei gegen jeden Instinkt, vor allem in der Quali. Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies stimmt ihm zu.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen und Laurent Mekies in Mexiko 2025
Max Verstappen und Laurent Mekies in Mexiko 2025
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen und Laurent Mekies in Mexiko 2025
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das geht Max Verstappen gegen den Strich: Früher bedeutete eine schnelle Runde in der Formel 1, dass ein Fahrer am Rande der Haftgrenze balanciert und den Wagen so rasant wie möglich um die Strecke pfeffert.

Werbung

Werbung

Und heute? Da muss ein Pilot teilweise selbst während einer Quali-Runde Energie sammeln, was den Speed zusammenklappen lässt, um im späteren Verlauf der Runde noch genügend Saft in der Batterie zu haben. Verstappen ist nicht der Einzige, der moniert: Das geht gegen jeden Instinkt eines Vollblut-Racers.

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies stimmt dem Niederländer zu. Der Franzose sagt: «Wenn es eine Sache gibt, bei welcher wir uns alle einig sind – Teams, FIA, Formel 1, Fahrer –, dann ist es, dass wir alle das Abschlusstraining als Vollgas-Qualifying sehen möchten. Das ist das Erste, worauf wir als Sport unseren Fokus legen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Was dann hoffentlich später passieren wird – dass wir auch im Rennen weniger Taktieren erleben. Doch zu diesem Thema gibt es sehr unterschiedliche Meinungen in der Boxengasse. Am wichtigsten ist derzeit, dass wir uns dem Qualifying von früher annähern, dass die Fahrer also wieder volle Kanne fahren können.»

Werbung

Werbung

«Wir müssen uns für 2027 richtig aufstellen, ohne aber übereilt zu handeln. Panikentscheidungen bringen nichts. Ich bin sicher, wir können mit kleinen Änderungen gute Fortschritte erzielen, schon für 2026.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien