Max Verstappen über böses Gerücht zu Red Bull Racing-Ford: «Stimmt nicht»

Das ist ein Waagrechtstart in die WM 2026 von Red Bull Racing-Ford: Im vergangenen Jahr kämpfte Max Verstappen gegen das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri bravourös um die Fahrer-WM, bis zum Finale von Abu Dhabi, und RBR schaffte es, aus einer zickigen Diva namens RB21 wieder eine verlässliche Wegbegleiterin zu machen.

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Aber genau das ist der Kern eines bösen Gerüchts, das in den Formel-1-Fahrerlagern kursiert: Hat sich Red Bull Racing dabei vielleicht verspekuliert? Wurde die Entwicklung des 2025er Autos so forsch vorangetrieben, dass darunter das Konzept des 2026er Rennwagens gelitten hat?

Max Verstappen bezieht Stellung

Im Fahrerlager des Shanghai International Circuit hat der 71-fache GP-Sieger zu diesem Gemunkel Stellung bezogen. Der 28-jährige Niederländer sagt klipp und klar: «Aus meiner Sicht stimmt das nicht.»

Verstappen vertieft: «Die Situation ist ja ungefähr die gleiche wie damals 2021, da waren wir in den Titelkampf mit Lewis Hamilton und Mercedes verstrickt, während im Hintergrund die Vorbereitung auf die neue Flügelwagen-Generation lief. Und dann hatten wir Anfang 2022 das beste Auto. Man könnte also nicht sagen, dass die Entwicklung des aktuellen Fahrzeugs damals das Konzept des kommenden Renners beeinträchtigt hätte.»

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Red Bull Racing: Viele gute Leute weg

Was Max allerdings einräumt: «In den vergangenen Jahren befanden wir uns in einer stabileren Situation. Es gibt für uns jede Menge Arbeit.»

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Red Bull Racing hat in den vergangenen Jahren viele gute Leute verloren: Chef-Designer Rob Marshall zog 2023 zu McLaren, der leitende Mechaniker Lee Stevenson zu Sauber (Audi). Technik-Guru Adrian Newey bestätigte 2024: Er geht zu Aston Martin.