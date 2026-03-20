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Max Verstappen über böses Gerücht zu Red Bull Racing-Ford: «Stimmt nicht»

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen (28) ist derzeit nur WM-Achter, Red Bull Racing liegt auf P5 in der Konstrukteurs-WM, noch hinter Haas. Verstappen wischt ein böses Gerücht vom Tisch.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen
© Red Bull Content Pool

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Das ist ein Waagrechtstart in die WM 2026 von Red Bull Racing-Ford: Im vergangenen Jahr kämpfte Max Verstappen gegen das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri bravourös um die Fahrer-WM, bis zum Finale von Abu Dhabi, und RBR schaffte es, aus einer zickigen Diva namens RB21 wieder eine verlässliche Wegbegleiterin zu machen.

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Aber genau das ist der Kern eines bösen Gerüchts, das in den Formel-1-Fahrerlagern kursiert: Hat sich Red Bull Racing dabei vielleicht verspekuliert? Wurde die Entwicklung des 2025er Autos so forsch vorangetrieben, dass darunter das Konzept des 2026er Rennwagens gelitten hat?

Max Verstappen bezieht Stellung

Im Fahrerlager des Shanghai International Circuit hat der 71-fache GP-Sieger zu diesem Gemunkel Stellung bezogen. Der 28-jährige Niederländer sagt klipp und klar: «Aus meiner Sicht stimmt das nicht.»

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Verstappen vertieft: «Die Situation ist ja ungefähr die gleiche wie damals 2021, da waren wir in den Titelkampf mit Lewis Hamilton und Mercedes verstrickt, während im Hintergrund die Vorbereitung auf die neue Flügelwagen-Generation lief. Und dann hatten wir Anfang 2022 das beste Auto. Man könnte also nicht sagen, dass die Entwicklung des aktuellen Fahrzeugs damals das Konzept des kommenden Renners beeinträchtigt hätte.»

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Red Bull Racing: Viele gute Leute weg

Was Max allerdings einräumt: «In den vergangenen Jahren befanden wir uns in einer stabileren Situation. Es gibt für uns jede Menge Arbeit.»

Red Bull Racing hat in den vergangenen Jahren viele gute Leute verloren: Chef-Designer Rob Marshall zog 2023 zu McLaren, der leitende Mechaniker Lee Stevenson zu Sauber (Audi). Technik-Guru Adrian Newey bestätigte 2024: Er geht zu Aston Martin.

Sportdirektor Jonathan Wheatley verabschiedete sich Richtung Sauber (Audi). Strategie-Experte Will Courtenay ging nach 22 Jahren, zu McLaren. Steve Winstalney, Leiter Verbundstoff, wechselte zu Williams, Vin Dhanani zu Alpine, ebenso wie Michael Broadhurst, der leitende Aerodynamiker.

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