Max Verstappen über Qualifying-Crash: «So etwas habe ich noch nie erlebt»

Max Verstappen hat im Qualifying von Melbourne nur einen kurzen Auftritt. Der Red Bull Racing-Star schaffte es nicht, eine gezeitete Runde zu drehen, denn er flog in der ersten Kurve ab. Die Aufnahme des Crashs zeigte, dass seine Hinterräder blockierten. Und Verstappen nahm die Hände nicht vom Lenkrad, weshalb er hinterher geröntgt wurde, um Knochenbrüche auszuschliessen.

«Alles gut, ich musste mich röntgen lassen, um zu sehen, ob meine Hände heil waren. Und nichts ist gebrochen», gab er hinterher Entwarnung. Zum Unfall sagte der 28-Jährige: «Ich bin auf die Bremse und die ganze Hinterachse blockierte komplett. Das ist sehr eigenartig, so etwas habe ich noch nie erlebt.»

Dass der Mercedes-Vorsprung auf den Rest des Feldes mit mehr als sieben Zehntelsekunden sehr hoch ausfiel, war für ihn kein Schock, betonte der Niederländer. «Das habe ich schon in Bahrain vorausgesagt, ich habe gesagt, wir werden in Melbourne sehen, wie schnell sie sind. Für mich ist das keine Überraschung.»

Verstappen bestätigte auch die Gerüchte über das Fahrer-Treffen, in dem er deutlich seine Meinung über die neue Formel 1 zum Ausdruck gebracht hatte. «Ich habe gesagt, wie ich darüber denke. Ich habe definitiv keinen Spass mit diesen Autos.»

Und der 71-fache GP-Sieger fügte gewohnt offen an: «Der Rückstand beträgt acht Zehntel, und das ist eine Riesenlücke. Wir müssen das Auto und den Motor verbessern, um gegen Mercedes kämpfen zu können. Denn letztlich sind wir nicht hier, um Dritter, Vierter, Fünfter oder Sechster zu werden. Wir sind hier, um zu gewinnen. Deshalb hoffe ich, dass wir Schritt für Schritt näher kommen können.»