Max Verstappen über Qualifying-Crash: «So etwas habe ich noch nie erlebt»

Max Verstappen flog im Melbourne-Qualifying schon früh ab. Der Niederländer musste sich hinterher untersuchen lassen, und gab Entwarnung. Gleichzeitig wunderte er sich über seinen eigenen Crash.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen gab nach dem Unfall Entwarnung: «Nichts ist gebrochen»
Max Verstappen gab nach dem Unfall Entwarnung: «Nichts ist gebrochen»
Foto: Batchelor / XPB Images
Max Verstappen gab nach dem Unfall Entwarnung: «Nichts ist gebrochen»
© Batchelor / XPB Images

Max Verstappen hat im Qualifying von Melbourne nur einen kurzen Auftritt. Der Red Bull Racing-Star schaffte es nicht, eine gezeitete Runde zu drehen, denn er flog in der ersten Kurve ab. Die Aufnahme des Crashs zeigte, dass seine Hinterräder blockierten. Und Verstappen nahm die Hände nicht vom Lenkrad, weshalb er hinterher geröntgt wurde, um Knochenbrüche auszuschliessen.

«Alles gut, ich musste mich röntgen lassen, um zu sehen, ob meine Hände heil waren. Und nichts ist gebrochen», gab er hinterher Entwarnung. Zum Unfall sagte der 28-Jährige: «Ich bin auf die Bremse und die ganze Hinterachse blockierte komplett. Das ist sehr eigenartig, so etwas habe ich noch nie erlebt.»

Dass der Mercedes-Vorsprung auf den Rest des Feldes mit mehr als sieben Zehntelsekunden sehr hoch ausfiel, war für ihn kein Schock, betonte der Niederländer. «Das habe ich schon in Bahrain vorausgesagt, ich habe gesagt, wir werden in Melbourne sehen, wie schnell sie sind. Für mich ist das keine Überraschung.»

Verstappen bestätigte auch die Gerüchte über das Fahrer-Treffen, in dem er deutlich seine Meinung über die neue Formel 1 zum Ausdruck gebracht hatte. «Ich habe gesagt, wie ich darüber denke. Ich habe definitiv keinen Spass mit diesen Autos.»

Und der 71-fache GP-Sieger fügte gewohnt offen an: «Der Rückstand beträgt acht Zehntel, und das ist eine Riesenlücke. Wir müssen das Auto und den Motor verbessern, um gegen Mercedes kämpfen zu können. Denn letztlich sind wir nicht hier, um Dritter, Vierter, Fünfter oder Sechster zu werden. Wir sind hier, um zu gewinnen. Deshalb hoffe ich, dass wir Schritt für Schritt näher kommen können.»

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

8

1:18,518

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

7

+0,293

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

7

+0,785

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

8

+0,809

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

9

+0,862

06

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

8

+0,957

07

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

8

+0,960

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

6

+1,476

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

6

+2,729

