Max Verstappen über Qualifying-Einsatz auf dem Nürburgring: «Das war hart»

Max Verstappen durfte sich nach dem Qualifying zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring über den vierten Startplatz freuen, den sein Teamkollege Dani Juncadella erobern konnte. Der Spanier blieb 0,882 sec über der Pole-Zeit von Luca Engstler, der es in 8:11,123 min um die Strecke schaffte.

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Zuvor hatte Max Verstappen den Sprung ins TQ3 gesichert. Der vierfache Formel-1-Champion aus dem Red Bull Racing Team hatte das Steuer von Lucas Auer übernommen und mit 1,129 sec Rückstand auf die TQ2-Bestzeit die Nick Yelloly im Audi aufgestellt hatte, den sechsten Platz belegt.

Der Niederländer sagte nach dem Einsatz laut «Motorsport.com»: «Unser Ziel war es, ins TQ3 zu kommen, was angesichts der starken Gegner kein leichtes Spiel war. Aber ich habe mich im Auto wohl gefühlt. Es war hart, da sind wirklich viele schnelle Autos dabei, und wir haben es gerade noch geschafft, weiterzukommen. Die letzte Runde war gerade noch gut genug, um ins Top-Qualifying 3 zu kommen. Zum Glück war die Strecke trocken und das Auto fühlte sich gut an, deshalb haben wir das Weiterkommen geschafft, wie wir es uns vorgenommen haben.»

In der Nacht zuvor war er das erste Mal im Dunkeln und bei schwierigen Bedingungen ausgerückt. «Das Wetter war wechselhaft, und so auch die Bedingungen und es war mein erster Einsatz in der Nacht. Die Bedingungen hätten nicht schwieriger ausfallen können mit dem Regen und dem Nebel, der herrschte. Aber es war gut, dass ich einen ersten Eindruck davon bekommen habe, wie es im Rennen werden wird», erklärte der 71-fache GP-Sieger, der auf ein starkes Rennergebnis hofft.

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«Ich denke wirklich, dass wir uns so gut wie möglich vorbereitet haben in den letzten Wochen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir eine sehr professionelle Gruppe von Leuten hier haben, die mit Herz und Seele dabei sind. Wir hoffen deshalb, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren können», fügte der 28-Jährige an.