Max Verstappen überfällt Hamilton: «Ich wusste, ich habe nur eine Chance»

Max Verstappen hat beim Grossen Preis von Ungarn, ein wenig aus dem Nichts, den zweiten Platz erobert. Der Niederländer war mit seinem Auto überhaupt nicht zufrieden, und Startplatz 5 auf dem Hungaroring ist keine gute Ausgangslage, um später in die Nähe des Siegerpodests zu kommen.

Werbung

Werbung

Während der ersten Welle von Reifenwechseln hatte Ferrari-Star Lewis Hamilton den dritten Platz von Verstappen übernommen. Den hatte Max nach dem Start wie ein Löwe gegen Hamilton verteidigt, während vorne die beiden McLaren den Ton angaben.

Ferrari holte Hamilton eine Runde vor Verstappen herein, dadurch konnte Lewis seinen Gegner strategisch überholen. Freude bei Ferrari. Aber die währte nicht lange.

In Runde 16 attackierte Verstappen seinen alten Rivalen in Kurve 1 von sehr weit hinten, das war kein Ausbremsmanöver, das war ein Überfall, Hamilton wurde da kalt erwischt.

Werbung

Werbung

Danach hielt sich Verstappen vor dem Ferrari. Das war einer der Schlüssel zum späteren zweiten Platz von Max.

Verstappen nach dem Rennen: «Unser Tempo war anständig, und ich wusste, dass ich nicht viele solcher Chancen erhalte. Ich erkannte eine Möglichkeit und setzte alles auf eine Karte.»

Zwar konnte Hamilton nochmals kontern, als er auf frischeren Reifen an Max vorbeizog, doch die Ferrari-Strategie, beide Autos unter virtuellem Safety-Car für frische Walzen nochmals hereinzuholen, die ging nicht auf.

Nach einer Strafe (zu schnell in der Boxengasse) wurde Hamilton am Ende Fünfter, Max Verstappen brillanter Zweiter hinter dem unantastbaren Norris.

Werbung