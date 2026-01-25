Weiter zum Inhalt
Max Verstappen und Isack Hadjar: Sitzprobe im RB22 absolviert

Kurz vor dem Teststart in Barcelona haben Max Verstappen und Isack Hadjar die Sitzprobe im neuen Red Bull Racing-Renner absolviert. Das Duo wird in Barcelona die ersten Kilometer im RB22 zurücklegen.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Max Verstappen und Isack Hadjar haben die Sitzprobe im RB22 absolviert
Max Verstappen und Isack Hadjar haben die Sitzprobe im RB22 absolviert
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen und Isack Hadjar haben die Sitzprobe im RB22 absolviert
© Red Bull Content Pool

Die Formel-1-Teams und ihre GP-Stars kehren auf die Strecke zurück: Am dem morgigen Montag wird in Spanien wieder getestet, auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird fünf Tage lang Gas gegeben, wobei sich jedes Team drei Tage aussuchen kann, an denen es auf der Strecke ist.

Für einige Fahrer und Teams ist es bereits die zweite Gelegenheit, Erfahrungskilometer im neuen Auto zu sammeln, das wegen der umfassenden Regeländerungen, die umgesetzt werden, der erste Vertreter einer neuen Fahrzeuggeneration ist. Denn mehrere Rennställe nutzten die Gelegenheit, im Rahmen der erlaubten Shakedown- und Film-Ausfahrten die ersten Funktionstests zu absolvieren.

Für das Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Isack Hadjar trifft das nicht zu, das Team hatte den Entschluss gefasst, nicht schon vor dem gemeinsamen Barcelona-Test auszurücken, der hinter verschlossenen Toren über die Bühne gehen wird. Das Duo hat aber die Sitzprobe im RB22 schon absolviert, wie der Rennstall aus Milton Keynes in den sozialen Medien offenbart hat.

Am ersten Tag werden mit McLaren und Ferrari zwei Top-Teams auf der Strecke fehlen. Denn sowohl die Italiener als auch die Weltmeister-Truppe aus Woking haben bereits bestätigt, dass sie am Montag nicht testen werden. Gar nicht dabei ist das Williams-Team, das am Freitag bestätigte, den Barcelona-Test ganz aus dem Plan gestrichen zu haben. Begründet wurde dies mit Verzögerungen im Programm, die nicht näher benannt werden. Gerüchte darüber, dass man den FIA-Crash-Test nicht bestanden hat, wurden im Team-Statement nicht angesprochen.

