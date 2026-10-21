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Max Verstappen vor US-F1-GP: Schwung aus Siegesserie mitnehmen

Max Verstapppen gewann zuletzt zwei Formel-1-GPs in Folge. Den Schwung will der Red Bull Racing-Pilot nach Austin mitnehmen. Worauf es beim US-Grand-Prix auf dem Circuit of the Americas ankommt.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Max Verstappen in Singapur
Max Verstappen in Singapur
Foto: XPB
Max Verstappen in Singapur
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Die positive Energie aus den vergangenen Rennen will Red Bull Racing mit ins Rennwochenende in den USA nehmen. Max Verstappen gewann zuletzt zweimal in Serie. Er siegte in Sepang und dann auch noch in Singapur. Ausgerechnet auf dem Marina Bay Circuit, auf dem er vorher noch nie gewonnen hatte, war er sowohl im Sprint als auch im Grand Prix Schnellster. Beste Vorzeichen also für den US-GP am Wochenende in Austin?

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Verstappen: «Endlich in Singapur zu gewinnen, war ein besonderer Moment. Zwei Rennsiege in Folge sowie einen Sprintrennsieg mit unserem eigenen Antriebsstrang einzufahren, ist ein Grund zum Feiern und etwas, worauf das Team stolz sein kann.» Es ist die erste Saison mit eigenem Motor.

Max Verstappen über Austin

Verstappen über Austin und den Circuit of the Americas: «Diese Strecke ist ganz anders zu fahren, macht aber trotz ihrer Unebenheiten immer viel Spaß. Sie hat lange Kurven und Höhenunterschiede, daher müssen wir sicherstellen, dass wir mit dem Set-up des Autos von Anfang an gut im Rennen liegen. Austin ist immer ein unterhaltsames Wochenende, und in der Stadt gibt es viel zu erleben. Wir stehen wieder vor einem Triple-Header, und unser Fokus liegt darauf, diesen Schwung mitzunehmen, unsere Chancen optimal zu nutzen und so viele Punkte wie möglich für die Konstrukteurswertung zu holen.» Dort ist es im Kampf um Platz 3 derzeit super-eng mit McLaren (die WM-Tabelle finden Sie unterm Artikel).

Im Artikel erwähnt

Zwischen dem ersten Triple-Header Aserbaidschan, Bahrain/Malaysia, Singapur und dem nun anstehenden zweiten Triple-Header in den USA, Mexiko und Brasilien hatten die Formel-1-Piloten ein freies Wochenende zum Entspannen. Verstappens Teamkollege Isack Hadjar verbrachte die Zeit in seiner Heimatstadt Paris.

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Hadjar: «Nach Singapur war es schön, nach einem anspruchsvollen Wochenende wieder nach Paris zurückzukehren und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Ich fühle mich wie neu aufgeladen und bin bereit, in Austin direkt wieder voll durchzustarten. Der letzte Triple-Header war äußerst positiv für das Team, und das Auto hat in Sachen Leistung wirklich einen Schritt nach vorne gemacht – das wollen wir mit in die USA nehmen. Es steht wieder ein Triple-Header an, also heißt es: Konzentriert bleiben und hart arbeiten, um am Ende mit einem positiven Ergebnis dazustehen. Ich freue mich darauf, wieder ganz vorne mitzukämpfen, und der Circuit of the Americas ist eine großartige Rennstrecke – das wird also ein spannendes Rennen.»

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