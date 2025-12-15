Weiter zum Inhalt
Max Verstappen: Verblüffende Statistik mit den Flügelautos 2022–2025
Nach nur vier Jahren geht die Rennwagengeneration 2022 schon zu Ende. Wir sind der Frage nachgegangen, wer in den F1-Saisons 2022 bis 2025 am erfolgreichsten war. Hier die verblüffenden Zahlen.
Formel 1
Max Verstappen lässt es krachenMax Verstappen lässt es krachenFoto: MarkSutton/Getty Images
Max Verstappen lässt es krachen© MarkSutton/Getty Images
Im Artikel erwähnt
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Die meisten Formel-1-Piloten weinen der vergangenen Rennwagen-Generation keine Träne nach: Die Autos bretthart gefedert, daher sehr unangenehm zu fahren, die Autos zu schwer, damit zu träge, zu gross, kein Vergleich mit den agilen Renngefährten vor zwanzig Jahren, vom enttäuschenden Sound der Antriebseinheiten fangen wir lieber gar nicht erst an zu reden.
2022 ging die Formel 1 in die neue Flügelwagen-Epoche, das Ziel des Reglements bestand darin, das Feld zu verdichten und den Sport zu verbessern. Das mit der Leistungsdichte hat sehr gut geklappt: 2025 lag das Feld einiger Male innerhalb nur einer Sekunde, Sekundenbruchteile entschieden in der Quali oft über Ausscheiden oder Weiterkommen. Aber je ausgefeilter diese Rennwagen wurden, desto schwieriger wurde auch wieder das Überholen. Gewiss, wir haben teilweise atemberaubenden Sport erlebt, doch einfacher ist das Überholen nicht geworden.
Nach vier Jahren dieser Fahrzeug-Generation wollten wir wissen, wer in den vier Jahren oder 92 WM-Läufen von 2022 bis 2025 am erfolgreichsten gewesen ist. Hier die Zahlen.
  • Pole-Positions
  • Max Verstappen 35
  • Charles Leclerc 18
  • Lando Norris 15
  • George Russell 7
  • Carlos Sainz 6
  • Oscar Piastri 6
  • Sergio Pérez 3
  • Kevin Magnussen 1
  • Lewis Hamilton 1
  • Beste Rennrunden
  • Verstappen 20
  • Norris 15
  • Russell 10
  • Hamilton 9
  • Piastri 9
  • Leclerc 7
  • Pérez 7
  • Sainz 3
  • Fernando Alonso 3
  • Kimi Antonelli 3
  • Guanyu Zhou 2
  • Yuki Tsunoda 1
  • Daniel Ricciardo 1
  • Esteban Ocon 1
  • Magnussen 1
  • Alex Albon 1
  • GP-Siege
  • Verstappen 50
  • Norris 11
  • Piastri 9
  • Leclerc 6
  • Sainz 5
  • Russell 5
  • Pérez 4
  • Hamilton 2
  • Podestplätze
  • Verstappen 67
  • Norris 39
  • Leclerc 37
  • Piastri 26
  • Pérez 24
  • Sainz 23
  • Russell 23
  • Hamilton 20
  • Alonso 8
  • Antonelli 3
  • Ocon 2
  • Gasly 2
  • Nico Hülkenberg 1
  • Isack Hadjar 1
