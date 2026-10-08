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Max Verstappen: «In dieser Hinsicht sind wir Formel-1-Fahrer alle gleich»

Geht es nach GP-Veteran Pedro de la Rosa, verbindet Max Verstappen und Altmeister Fernando Alonso eine Eigenschaft besonders. Der Red Bull Racing-Star sagt, was er vom Vergleich mit dem Spanier hält.

Formel 1

Max Verstappen weiss: Gas geben macht nicht nur in der Formel 1 Spass
Max Verstappen weiss: Gas geben macht nicht nur in der Formel 1 Spass
Foto: Moy / XPB Images
Max Verstappen weiss: Gas geben macht nicht nur in der Formel 1 Spass
© Moy / XPB Images

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Max Verstappen liebt es, auch abseits der Formel 1 Gas zu geben. Darin gleicht er Altmeister Fernando Alonso, der sich schon vielen verschiedenen Herausforderungen gestellt hat. Beide beschränken ihre Liebe zur Rennfahrerei nicht auf den GP-Zirkus. Verstappen stellte sich im vergangenen Jahr etwa dem 24h-Klassiker auf dem Nürburgring. Und er war lange auf Siegeskurs, bevor ein technischer Defekt den Traum vom ersten Platz zunichte machte.

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Alonso liebt die Langstreckenrennen auch. Er hat sich sogar eine GP-Auszeit gegönnt, in der er sich zum Langstrecken-Weltmeister krönte. Und er durfte gleich zwei Mal beim 24h-Rennen von Le Mans vom höchsten Podesttreppchen strahlen. Auch in Daytona feierte der zweifache Weltmeister Erfolge, zudem stellte er sich drei Mal der Indy-500-Herausforderung und absolvierte 2020 auch die berühmt-berüchtigte Rallye Dakar, die er auf Platz 13 beendete.

Hübschere Version von Fernando Alonso?

Kein Wunder, sagt Pedro de la Rosa, dass Verstappen an den Asturier erinnert. Er bezeichnete den Niederländer sogar als eine jüngere Version von Fernando Alonso. Verstappen scherzt, als er im Fahrerlager von Singapur darauf angesprochen wird: «Ja, das stimmt, und ich bin auch eine etwas hübschere Version.» Etwas ernster fügt er an: «Wir alle lieben das Rennfahren, in dieser Hinsicht sind wir Formel-1-Fahrer alle gleich.»

Im Artikel erwähnt

«Und wir lieben es, in jeder Art von Rennwagen Gas zu geben. Er vielleicht in noch mehr Arten von Rennfahrzeugen als ich. Und ich denke wirklich, dass man sich nicht nur auf die Formel 1 beschränken sollte. Ich liebe es, einfach Spass auf der Strecke zu haben. Und wenn du jung bist, dann ist es natürlich schön, auch in anderen Serien konkurrenzfähig zu sein. In diesem Sinne stimmt es schon, wir lieben das Rennfahren», fügte der 72-fache GP-Sieger an.

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