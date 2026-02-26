Weiter zum Inhalt
Max Verstappen: «Vielleicht dachten die Gegner, unser Motor explodiert»

Red Bull Racing hat mit dem neuen Motor von Red Bull Powertrains/Ford einen anständigen Bahrain-Test hingelegt. Aber der vierfache Weltmeister Max Verstappen hält die Erwartungen niedrig.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen in Bahrain
Max Verstappen in Bahrain
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen in Bahrain
© Red Bull Content Pool

Was ist vom 71-fachen GP-Sieger Max Verstappen zu erwarten, wenn die Königsklasse am 8. März in Melbourne (Australien) zum ersten Saisonlauf startet? Der Niederländer bleibt auf dem Teppich. Grossspurige Ankündigungen und Versprechungen? Fehlanzeige.

Bei einer Veranstaltung des schwedischen Streaming-Dienstes Viaplay sagt der vierfache Formel-1-Champion: «Alles in allem habe ich Bahrain mit einem positiven Gefühl verlassen. Wir hatten tatsächlich sehr wenige Probleme. Ich finde es bemerkenswert, dass wir mit einem neuen Motor und so vielen neuen Leuten alles so gut organisiert bekommen haben. In dieser Hinsicht bin ich sehr zufrieden.»

«Wir können noch nicht um den Sieg kämpfen»

«Wenn man sich dann die Leistungsfähigkeit ansieht, müssen wir noch einen Schritt nach vorne machen, um wirklich an der Spitze mitkämpfen zu können. Im Moment glaube ich nicht, dass wir um den Sieg kämpfen werden. Aber man muss auch realistisch bleiben: Das war zu Beginn dieser Regularien mit unserem eigenen Motor nicht unsere Erwartung.»

Die Gegner haben sich sehr beeindruckt gezeigt über die neue Antriebseinheit von Red Bull Powertrains/Ford, und aus dem Mercedes-Lager hiess es sogar: Die sind uns voraus.

Max Verstappen leistet sich einen Scherz: «Sie haben das wohl nicht erwartet — wahrscheinlich dachten sie, der Motor würde einfach explodieren. Nein, ernsthaft – in dieser Hinsicht haben wir hervorragende Arbeit geleistet und alles im Griff. Darauf können wir definitiv stolz sein.»

«Doch es gibt viele Dinge, die wir feinjustieren müssen, auch am Motor. Die Vorschriften sind so komplex, dass es immer etwas gibt, was man verbessern kann. Wir arbeiten sehr intensiv daran. Ich kann nicht ins Detail gehen, was genau wir tun, aber es gibt noch reichlich Spielraum für Verbesserungen.»

Weiterlesen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

