Max Verstappen: «Vielleicht dachten die Gegner, unser Motor explodiert»

Was ist vom 71-fachen GP-Sieger Max Verstappen zu erwarten, wenn die Königsklasse am 8. März in Melbourne (Australien) zum ersten Saisonlauf startet? Der Niederländer bleibt auf dem Teppich. Grossspurige Ankündigungen und Versprechungen? Fehlanzeige.

Bei einer Veranstaltung des schwedischen Streaming-Dienstes Viaplay sagt der vierfache Formel-1-Champion: «Alles in allem habe ich Bahrain mit einem positiven Gefühl verlassen. Wir hatten tatsächlich sehr wenige Probleme. Ich finde es bemerkenswert, dass wir mit einem neuen Motor und so vielen neuen Leuten alles so gut organisiert bekommen haben. In dieser Hinsicht bin ich sehr zufrieden.»

«Wir können noch nicht um den Sieg kämpfen»

«Wenn man sich dann die Leistungsfähigkeit ansieht, müssen wir noch einen Schritt nach vorne machen, um wirklich an der Spitze mitkämpfen zu können. Im Moment glaube ich nicht, dass wir um den Sieg kämpfen werden. Aber man muss auch realistisch bleiben: Das war zu Beginn dieser Regularien mit unserem eigenen Motor nicht unsere Erwartung.»

Die Gegner haben sich sehr beeindruckt gezeigt über die neue Antriebseinheit von Red Bull Powertrains/Ford, und aus dem Mercedes-Lager hiess es sogar: Die sind uns voraus.

Max Verstappen leistet sich einen Scherz: «Sie haben das wohl nicht erwartet — wahrscheinlich dachten sie, der Motor würde einfach explodieren. Nein, ernsthaft – in dieser Hinsicht haben wir hervorragende Arbeit geleistet und alles im Griff. Darauf können wir definitiv stolz sein.»