Max Verstappen von Günther Steiner kritisiert: Jos Verstappen ist wütend

Günther Steiner ist nicht dafür bekannt, ein Blatt vor den Mund zu nehmen: In der jüngsten Ausgabe des Podcasts Red Flag hat er Max Verstappen unterstellt, dass seine Unzufriedenheit oder Zufriedenheit mit den 2026er Autos direkt mit den Ergebnissen zusammenhänge und dass der 71-fache GP-Sieger Stimmungsmache treibe.

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Der Südtiroler Steiner hat gesagt: «Verstappen ist nach dem Kanada-GP ein wenig zufriedener, weil er auf dem Podest stand. Ich schätze, wenn er in Montreal gewonnen hätte, dann wäre er richtig happy, und das wäre das beste Reglement, das es je gegeben hat.»

«Nur um klarzustellen, wo wir da emotional mit Max und den Regeln stehen. Nach dem Rennen musste er da rausgehen und sagen: ‘Ich mag dieses Reglement noch immer nicht. Auch wenn ich ein bisschen warm werde damit, so will ich es noch immer ändern.’»

«So wird Politik gemacht, um am Motorreglement zu drehen, denn da wird eine Chance gewittert, mit dem eigenen Triebwerk aufzuholen.»

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«Wenn es ein geändertes Reglement gibt, nicht komplett neu, dann haben sie die gleichen Chancen wie alle. Oder sie erhalten gar einen Vorteil, um Max wieder glücklich zu machen. Es dreht sich alles nur um Max, damit er in der Formel 1 happy ist.»

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Max Verstappens Vater Jos (54) hat seinen Augen nicht getraut, was er da von Steiner zu lesen bekam. Er hat auf der Plattform X heftig reagiert: «Hi Günther. Ich verstehe, wieso du kein Teamchef mehr bist. So wie du daher redest.»