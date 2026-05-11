Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen vor 24h-Rennen auf dem Nürburgring: «Gerne mehr davon»

Max Verstappen nutzt die Zeit zwischen dem Miami-GP und dem Rennen in Kanada für einen Einsatz beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Der GP-Star würde gerne noch mehr Langstrecken-Rennen absolvieren.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen hat sich gut auf den Einsatz auf dem Nürburgring vorbereitet
Max Verstappen hat sich gut auf den Einsatz auf dem Nürburgring vorbereitet
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen hat sich gut auf den Einsatz auf dem Nürburgring vorbereitet
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Formel-1-Kalender ist zwar lang und umfasst viele Rennwochenenden, dennoch bleibt genug Zeit, um auch andere Rennen zu bestreiten, wie Max Verstappen mit seinem Einsatz beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring beweist. Und obwohl der Terminkalender des vierfachen Weltmeisters aus dem Red Bull Racing Team damit noch voller wird, startet er gut gerüstet ins Langstrecken-Abenteuer – schliesslich hat er sich bei vorangegangenen NLS-Einsätzen mit der Nordschleife vertraut gemacht. Dabei legte er einen beachtlichen Speed an den Tag.

Werbung

Werbung

«Wir haben uns bestmöglich auf den Einsatz vorbereitet, allerdings kommt es letztlich auch auf die Balance of Performance an, wenn es darum geht, wo wir stehen werden», erklärte er in einer Medienrunde. Fahrerisch sei man gut aufgestellt, beteuerte der 71-fache GP-Star daraufhin. Und er ergänzte: «Wir müssen einfach darauf schauen, dass das Auto an einem Stück bleibt für das 24h-Rennen.»

Dass er gerne weitere Gastauftritte bei wichtigen Langstrecken-Rennen absolvieren würde, ist kein Geheimnis. Allerdings müssen sich diese mit der Arbeit im GP-Zirkus vereinbaren lassen. Verstappen betonte: «Natürlich würde ich gerne mehr davon machen. Aber das hängt auch vom Formel-1-Kalender ab. Wenn es etwa möglich gewesen wäre, bei den 24h von Spa anzutreten, dann hätte ich das in diesem Jahr auch gemacht. Es kommt also ganz darauf an, ob es möglich ist.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die Verantwortlichen des 24h-Rennens auf dem Nürburgring, das in dieser Woche von 14. bis 17. Mai über die Bühne geht, freuen sich über den prominenten Teilnehmer, der eine grosse Fangemeinde hinter sich vereint. Diese sorgte dafür, dass die Wochenend-Tickets zum ersten Mal in der Geschichte des Rennens ausverkauft sind, nur noch wenige Tageskarten sind noch zu haben, wie die Organisatoren in den sozialen Medien bestätigt haben.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

100

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

80

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

59

4

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

51

5

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

51

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

43

7

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

26

8

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

17

9

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

16

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien