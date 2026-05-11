Max Verstappen vor 24h-Rennen auf dem Nürburgring: «Gerne mehr davon»

Der Formel-1-Kalender ist zwar lang und umfasst viele Rennwochenenden, dennoch bleibt genug Zeit, um auch andere Rennen zu bestreiten, wie Max Verstappen mit seinem Einsatz beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring beweist. Und obwohl der Terminkalender des vierfachen Weltmeisters aus dem Red Bull Racing Team damit noch voller wird, startet er gut gerüstet ins Langstrecken-Abenteuer – schliesslich hat er sich bei vorangegangenen NLS-Einsätzen mit der Nordschleife vertraut gemacht. Dabei legte er einen beachtlichen Speed an den Tag.

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«Wir haben uns bestmöglich auf den Einsatz vorbereitet, allerdings kommt es letztlich auch auf die Balance of Performance an, wenn es darum geht, wo wir stehen werden», erklärte er in einer Medienrunde. Fahrerisch sei man gut aufgestellt, beteuerte der 71-fache GP-Star daraufhin. Und er ergänzte: «Wir müssen einfach darauf schauen, dass das Auto an einem Stück bleibt für das 24h-Rennen.»

Dass er gerne weitere Gastauftritte bei wichtigen Langstrecken-Rennen absolvieren würde, ist kein Geheimnis. Allerdings müssen sich diese mit der Arbeit im GP-Zirkus vereinbaren lassen. Verstappen betonte: «Natürlich würde ich gerne mehr davon machen. Aber das hängt auch vom Formel-1-Kalender ab. Wenn es etwa möglich gewesen wäre, bei den 24h von Spa anzutreten, dann hätte ich das in diesem Jahr auch gemacht. Es kommt also ganz darauf an, ob es möglich ist.»

Die Verantwortlichen des 24h-Rennens auf dem Nürburgring, das in dieser Woche von 14. bis 17. Mai über die Bühne geht, freuen sich über den prominenten Teilnehmer, der eine grosse Fangemeinde hinter sich vereint. Diese sorgte dafür, dass die Wochenend-Tickets zum ersten Mal in der Geschichte des Rennens ausverkauft sind, nur noch wenige Tageskarten sind noch zu haben, wie die Organisatoren in den sozialen Medien bestätigt haben.

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