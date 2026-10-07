Max Verstappen vor 250. GP: «In Singapur habe ich noch eine Rechnung offen»

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen und seine Red Bull Racing-Mannschaft sind bester Laune von Kuala Lumpur nach Singapur weitergeflogen: Beim Grossen Preis von Bahrain (ausgetragen auf dem malaysischen Sepang International Circuit) hat Super-Max seinen 72. GP-Sieg sichergestellt, der erste in dieser Saison und der erste nach 309 Tagen Durststrecke, seit dem WM-Finale 2025 in Abu Dhabi.

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Max sagt: «Es war ein unglaubliches Gefühl, in Malaysia zu gewinnen, und ein äusserst stolzer Moment für das Team, da es unser erster Sieg als Motorenhersteller war. Es fühlte sich an wie eine sehr lange Zeit, die wir da überstehen mussten, das ist eine ganz besondere Leistung von allen.»

«Wir versuchen, das Auto bei jedem Rennen weiter zu verbessern, und hoffentlich können wir diese gute Form nach Singapur mitnehmen, dem letzten von drei Rennen in dichter Folge, nach Baku und Sepang.»

«Ich glaube, unser Sieg in Malaysia war ziemlich streckenspezifisch, also müssen wir sehen, wie wir diese Woche in Singaopur abschneiden. Ich geniesse diese Strecke als Stadtkurs, sie hat viele knifflige Kurven und ist ziemlich holprig. Die Hitze ist natürlich ein Faktor, und das Sprintformat macht alles noch intensiver, aber wenigstens fahren wir bei Nacht.»

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«Singapur ist ein Rennen, das ich noch nie gewonnen habe, also habe ich dort noch eine Rechnung offen.»

Max Verstappen hat im Laufe seiner Formel-1-Karriere auf 26 verschiedenen Rennstrecken Grands Prix gewonnen. Nur Lewis Hamilton hat da eine noch bessere Bilanz (Siege auf 31 Pisten).

Wie der Niederländer andeutet, ist seine Zwischenbilanz auf dem Marina Bay Circuit von Singapur unterdurchschnittlich: Bei bislang neun WM-Läufen dort fuhr Max zwar acht Mal in die Top-Ten und errang vier Podestplatzierungen, aber der Sieg ist ihm entgangen.

Als bestes Ergebnis hat Max in Singapur 2024 und 2025 dreiei Mal P2 erringen, 2018 hinter Lewis Hamilton, 2024 hinter Lando Norris, 2025 hinter George Russell. Dazu wurde Verstappen 2019 Dritter.

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Der vierfache Champion hat in Singapur auch noch keine Pole erobert. 2017, 2018, 2024 und 2025 ging er aus der ersten Startreihe ins Rennen, aber immer als Zweiter.

Vielleicht ist es im 250. Grand Prix von Verstappen nun Zeit, diese Bilanzen aufzuhübschen.