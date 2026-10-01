Max Verstappen vor Bahrain-GP: Sein letztes Ziel 2026, Freude über Alonso

Der 16. WM-Lauf der Formel-1-WM 2026 ist eine Kuriosität: Wegen des Nahost-Konflikts wird der Grosse Preis von Bahrain, eigentlich auf Mitte April angesetzt, nun Anfang Oktober nachgeholt – auf dem Sepang International Circuit ausserhalb von Kuala Lumpur (Malaysia).

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Der vorderhand letzte Malaysia-GP fand heute 1. Oktober auf den Tag genau vor neun Jahren statt in Sepang, 2017 gewann Max Verstappen mit Red Bull Racing (vor Lewis Hamilton im Mercedes und Daniel Ricciardo im zweiten Auto von RBR).

Aus dem damaligen Startfeld sind zehn Fahrer auch am kommenden Wochenende im Einsatz: Neben Verstappen und Hamilton sind das Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lance Stroll, Carlos Sainz und Pierre Gasly.

Verstappen hat den Bahrain-GP zwei Mal gewinnen können (2023 und 2024) und Malaysia also einmal, aber diese Kombination, das hat es noch nie gegeben.

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Der 29-jährige Niederländer sagt am Sepang International Circuit: «Wir waren jetzt einige Jahre nicht hier, und ganz ehrlich – als ich heute Morgen ins Fahrerlager kam, wusste ich nicht mehr, wo genau ich durchgehen muss.»

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen TV-Programm Heute Sepang: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 02.10.2026 - 06:15

«Ich bin immer gerne hier gefahren: ein interessantes Pisten-Layout mit interessanten Kurven, eine Bahn, auf welcher die Reifen stark verschleissen, dazu Hitze und Luftfeuchtigkeit. Die Rennstrecke ist physisch sehr anspruchsvoll.»

Auf die Frage, ob er sich besonders vorbereitet habe, meint der Niederländer: «Ja, indem ich das getan habe, was ich sonst auch tue – ich belaste mich nicht übermässig damit. Ich weiss, was hier auf mich zukommt, auch mit nasser Bahn. Aber ich verkopfe das nicht. Wenn es regnet, dann wird die Piste nass, wenn es nass ist, dann ist es rutschig, so einfach ist das.»

Verstappen wird darauf aufmerksam gemacht, dass Red Bull Racing zuletzt mehr Punkte geholt hat als Ferrari und McLaren. Max grinst: «Das ist wahr, aber leider haben wir noch immer Mercedes vor uns! Wir haben einen Lauf mit soliden Ergebnissen und Podestplätzen, aber ich will halt gewinnen.»

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«Mein Ziel besteht darin, noch mindestens ein Rennen zu gewinnen in diesem Jahr. Aber einfach wird das nicht. Erstens hat Mercedes hier in Malaysia ein Update dabei, und damit sollten sie ihren Vorsprung ausbauen können. Und zweitens passt das Pisten-Layout von Baku besser zu unserem Wagen als jenes des Sepang International Circuit.»

«Abgesehen vom erwähnten Sieg wollen wir im letzten Teil der WM so viel lernen als möglich im Hinblick auf die nächste Saison. Wir stehen nicht im Titelkampf, also können wir das einigermassen entspannt angehen. Es kommen nun in schneller Folge sehr unterschiedliche Rennstrecken, das ist gut für uns, denn dann können wir besser herausfinden, was wir vom Rennwagen brauchen, um dann 2027 hoffentlich konkurrenzfähiger zu beginnen.»

Max Verstappen wird auch auf die Vertragsverlängerung von Fernando Alonso bei Aston Martin angesprochen. Der 29-Jährige antwortet: «Überrascht hat mich das nicht, weil jeder weiss, welch Wettbewerbs-orientierter Mensch er ist. Was mich angeht, so freue ich mich, dass er weitermacht. Denn er ist eine Bereicherung für die Formel 1, und er hat ohne Zweifel den Speed, gute Leistungen zu zeigen.»