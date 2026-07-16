Max Verstappen vor Belgien-GP: «Auf die ganzen Spekulationen pfeife ich»

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen weiss genau, wo Red Bull Racing derzeit steht. Ganz besonders auf einer Strecke mit sehr schwierigem Energie-Management wird der 71-fache GP-Sieger über sich hinauswachsen müssen, um sich gegen die Konkurrenz von Mercedes, Ferrari und McLaren halbwegs zu behaupten.

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Verstappen ist nicht besonders optimistisch, als er im Fahrerlager der belgischen Traditionsstrecke Spa-Francorchamps sagt: «Mal gucken, wie es ab Freitag laufen wird, in Österreich war es gut, in England war es weniger gut. Ich weiss selber nicht, wie konkurrenzfähig wir sein werden. Aber ich verkopfe das auch nicht. Ich fahre am Freitag mal raus, dann sehen wir weiter.»

Abflug nach Heckflügel-Defekt in der Quali zum Österreich-GP, Abflug nach Heckflügel-Defekt im WM-Lauf von Grossbritannien. Beide Male schloss der Drehflügel zu spät. In Belgien nun hat RBR den alten Heckflügel mitgebracht. Max dazu: «Der Grund dafür war für alle zu sehen. Daher setzen wir hier auf das bewährte Material, am Drehflügel wird gearbeitet, um ihn später wieder einzusetzen.»

«Klar bin ich nach einem schlechten Ergebnis verärgert, so wie nach dem Silverstone-GP. Aber dann schluckst du das herunter und machst weiter. Ich war nach dem Rennen in England in der Fabrik, wir haben ganz normal an den kommenden Läufen gearbeitet.»

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Verstappen wird darauf angesprochen, dass einige gute Leute RBR verloren haben. «Das ist normal bei allen Top-Teams. Gewiss, bei einigen Fachkräften wäre es schön gewesen, sie bei uns zu behalten. Aber es gehört zum Leben dazu, dass Menschen andere Herausforderungen suchen.»

Ganz schmallippig wird Verstappen, wenn es um seine Zukunft geht: «Auf die ganzen Spekulationen, die da herumgereicht werden, pfeife ich. Es gibt von meiner Seite nichts zu sagen. Wenn es etwas Neues zu verkünden gibt, dann werde ich das tun.»