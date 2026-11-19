Das blieb so manchem Amerikaner quer im Halse stecken: Als die Formel 1 nach mehr als 40 Jahren Pause nach Las Vegas zurückkehrte, nahm Max Verstappen zum ganzen Tamtam (wie immer) kein Blatt vor den Mund.

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Der Niederländer äusserte wiederholt Kritik am Ablauf des Wochenendes und am Charakter dieses WM-Laufs, er fand sich als Clown dargestellt bei der Fahrerpräsentation im Rahmen der Eröffnungszeremonie, er fand die Strecke uninteressant, und er war auch wütend, dass die Besucher für den verpatzten Freitag nicht angemessen kompensiert wurden. Verstappen knallhart: «Wenn ich ein Fan wäre, würde ich die ganze Anlage niederreissen.»

Max Verstappen hat mit Show-betonten Rennen wie in Las Vegas (oder Miami) wenig am Hut, wie er vor dem ersten Grand Prix auf dem Strip Circuit 2023 so begründete: «Als ich ein Junge war, bin ich von den Emotionen des Motorsports mitgerissen worden, nicht von irgendwelchen Show-Elementen. Als Racer ist mir dieses ganze Tamtam einerlei.»

«Ich verstehe ja, dass die modernen GP-Besucher den ganzen Tag lang unterhalten werden wollen. Aber ich fände es wichtiger, ihnen verständlich zu machen, was unser Sport eigentlich ist.»

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«Ja, es kommen neue Leute, aber ich bezweifle, dass sie als Fan hängenbleiben. Ich glaube eher, das sind Leute, die ihren Lieblingskünstler sehen und sich mit den Kumpeln ein paar Drinks genehmigen wollen. Was wir hier machen, verstehen sie nicht. Damit wir uns richtig verstehen – ich liebe Las Vegas, einfach nicht, um hier ein Formel-1-Auto zu fahren.»

Nach seinem Sieg klang das aber ein wenig anders: «Wir konnten hier eine gute Show zeigen, und ich freue mich, im nächsten Jahr auf diese Strecke zurückzukommen. Wenn das Rennen den Fans so viel Spass gemacht hat wie mir, dann bin ich zufrieden.»

Verstappen legte 2025 mit seinem zweiten Sieg nach, von Kritik war nicht mehr viel zu hören, Max hat sich damit abgefunden, dass im WM-Programm halt auch ein solcher Glamour-Grand Prix seinen Platz hat, ob das den Traditionalisten nun schmeckt oder nicht. «Ich komme gerne nach Las Vegas, aber ich brauche die ganze Show um die Formel 1 nicht, denn ich habe hier einen Job.»

Vor Ausgabe 2026 von Las Vegas fügt der inzwischen 74-fache GP-Sieger hinzu: «Wir wollen noch viel lernen, auch für die Saison 2027. Wir sind happy über die Fortschritte, die uns gelungen sind, aber das Ziel muss für die kommende Saison natürlich sein, auf einem höheren Niveau zu beginnen. Nur dann reden wir wieder um den Titel mit. Wir haben mit dem diesjährigen Auto nicht die korrekten Entscheidungen getroffen, das müssen wir für 2027 besser machen.»

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Die Formel 1 kehrt zum V8-Motor zurück, angedacht ist dafür die Saison 2030. Max findet: «Da sind die Leute wohl draufgekommen, dass wir heute nicht die beste oder einfachste Lösung haben, was die Antriebseinheiten angeht. Für die kommende Saison wird sich da leider nicht viel ändern.»

«Was mich angeht, so würde ich am liebsten den Turbolader loswerden. Dann hätten wir wieder guten Sound. Und dann gleich einen V10-Sauger, bitte. Aber wenn wir den Turbo verbannen, geht der Spritverbrauch hoch, dann müssen wir grössere Tanks haben.»

Zum kommenden Wochenende und der Reifen-Problematik meint Max: «Schwer zu sagen, wie sich das alles entwickeln wird. Du kannst den Wagen nicht fürs Aufwärmen der Reifen alleine abstimmen, so einfach ist das nicht. Aber das ist ja kein neues Problem, das war in den letzten Jahren auch so.»

Es gibt noch immer viel zu reden, dass die Formel 1 nach Las Vegas Richtung Nahost zieht, mit Rennen in Katar und Abu Dhabi. Max findet: «Ich hoffe einfach, dass die FIA hier die richtigen Entscheidungen trifft.»

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