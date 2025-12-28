Max Verstappen: Was würde er seinem jüngeren Ich raten?

Max Verstappen ist bereits seit elf Jahren in der Formel 1 unterwegs, und in dieser Zeit konnte der GP-Star aus dem Red Bull Racing Team viele Erfolge feiern: Er sammelte bisher 71 GP-Siege, 127 Mal stand er auf dem Podest und vier Mal krönte er sich zum Weltmeister. Der schnelle Niederländer erlebte aber auch einige schwierige Momente.

Und auch diese Erfahrung möchte er nicht missen, wie der vierfache Champion im Jahresabschluss-Gespräch im Red Bull Racing-Podcast «Talking Bull» erklärte. Auf die Frage, ob er absehen konnte, zu welchem Menschen er sich entwickle, winkte er zunächst ab: «Nein, denn darüber denke ich nicht nach. Ich will das auch gar nicht wissen, das interessiert mich nicht.»

Und welchen Rat würde er dem jüngeren Max geben, wenn er könnte? Die Antwort des Red Bull Racing-Piloten fällt überraschend aus: «Ich würde ihm nichts raten, ich würde wollen, dass er die gleichen Fehler macht und die gleichen schwierigen und schönen Phasen erlebt.»

«Wenn man alles schon im Voraus weiss, dann ist es doch auch wirklich langweilig. Ausserdem wirst du dann faul, wenn du schon weisst, was kommen wird», begründet der 28-Jährige seine Haltung. «Man muss auch die harten Erfahrungen manchmal selbst machen. Natürlich kann man jemandem raten, dies oder jenes nicht zu tun. Aber manchmal musst du die Fehler selbst machen, um sie nicht zu wiederholen.»

Seine lehrreichste Saison habe er 2018 erlebt, verriet Verstappen daraufhin. Und er erzählte: «Der Start, die ersten sieben, acht Rennen, waren sehr lehrreich. Ich habe da ein paar Fehler gemacht. Und dann gerätst du in eine Negativspirale. Du versuchst, noch mehr zu pushen, und alles funktioniert einfach nicht. Und du bist dann auch wirklich sauer auf sich selbst. Dann kam in Montreal die Wende. Ich glaube, von diesem Tag an hat es wirklich Klick gemacht.»