Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen weiss: Das macht das F1-Rennen in Mexiko besonders knifflig

In Austin erlebte Max Verstappen kein reibungsloses Rennen, dennoch fuhr der Red Bull Racing-Star aufs Podest. Dennoch ist er vorsichtig, wenn es um die Prognose für den nächsten GP in Mexiko geht.

Formel 1

Max Verstappen erwartet ein interessantes Rennen in Mexiko
Max Verstappen erwartet ein interessantes Rennen in Mexiko
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool
Max Verstappen erwartet ein interessantes Rennen in Mexiko
© Getty Images / Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Obwohl Max Verstappen beim diesjährigen GP auf dem Circuit of the Americas den 137. GP-Podestplatz seiner Formel-1-Karriere erringen konnte, hatte er nach dem Fallen der Zielflagge eine ganze Liste von Beschwerden. Der ehrgeizige Red Bull Racing-Pilot sprach über den fehlenden Speed, bemängelte die Reifenstrategie und die Boxenstopps und sprach über die Funktionsweise seines Motors.

Werbung

Werbung

Auch rückblickend hält der vierfache Champion fest: «Das Rennen in Austin war schwieriger als erwartet.» Im gleichen Atemzug fügt er versöhnlich an: «Aber wir müssen das Positive mitnehmen, da wir es trotz allem geschafft haben, einen Podestplatz zu erobern.»

Max Verstappen: Darauf müssen die Ingenieure in Mexiko achten

Mit Blick auf das nächste Kräftemessen in Mexiko, das schon in dieser Woche ansteht, erklärt der 73-fache GP-Sieger: «Da herrschen ganz andere Bedingungen als in Austin, deshalb ist es kaum vorhersehbar, wie wir uns da schlagen werden. Es gibt einige Aspekte, die wir erst noch verstehen müssen, und das Team hat alles gegeben, damit wir das auch tun. Ich hoffe, dass wir etwas konkurrenzfähiger sein können.»

Im Artikel erwähnt

Einfach wird das aber nicht, wie Verstappen weiss: «Hier zu fahren kann aufgrund der Höhenlage und der Überhitzungsprobleme ziemlich knifflig sein, deshalb müssen wir sicherstellen, dass die Kühlung stimmt und das Auto im richtigen Arbeitsfenster liegt.» Seiner Vorfreude tut das aber keinen Abbruch: «Die Fans hier sind immer so leidenschaftlich, was schön zu sehen ist, und es wird sicherlich ein interessantes Rennen werden.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

365

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

242

3

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

241

4

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

236

5

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

233

6

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

211

7

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

144

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

105

9

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

77

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

42

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  • Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM