Max Verstappen wie Fernando Alonso? Das sagt der Red Bull Racing-Star

Fernando Alonso denkt mit 44 Jahren noch nicht ans Aufhören, wie lange wird Max Verstappen in der Königsklasse unterwegs sein? So lautet die Antwort des vierfachen Champions auf diese Frage.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Red Bull Racing-Star Max Verstappen: Die Freude am Rennfahren ist noch da
Red Bull Racing-Star Max Verstappen: Die Freude am Rennfahren ist noch da
Foto: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing-Star Max Verstappen: Die Freude am Rennfahren ist noch da
© Red Bull Content Pool

Dass Fernando Alonso ein Ausnahmekönner ist, beweisen nicht nur seine zwei WM-Titel und 32 GP-Siege. Der Spanier aus dem Aston Martin Team zeigt auch jedes Rennwochenende aufs Neue, dass er mit deutlich jüngeren Konkurrenten mithalten kann. In diesem Jahr wird Alonso 45 Jahre alt, dennoch denkt er nicht ans Aufhören.

Dabei waren mit Oscar Piastri, Liam Lawson, Franco Colapinto, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman, Kimi Antonelli und Arvid Lindblad acht seiner diesjährigen Gegner noch nicht einmal auf der Welt, als er seine GP-Karriere am 4. März 2001 in Angriff nahm. Der ehrgeizige Asturier wird beim diesjährigen WM-Auftakt in Melbourne seinen 426. GP-Einsatz bestreiten – und ist damit mit Abstand der Fahrer mit dem grössten GP-Erfahrungsschatz seit dem ersten WM-Lauf.

Max Verstappen hat hingegen erst 233 GP-Starts bestritten, und die Frage, wie lange der vierfache Weltmeister und 71-fache GP-Sieger in der Königsklasse antreten wird, kommt immer wieder auf. Denn der Niederländer macht kein Geheimnis aus seinem Interesse an anderen Rennserien – sei es auf virtuellen Rennstrecken oder bei Gastauftritten und Test-Einsätzen abseits der Formel 1.

Wer auf eine präzise Antwort des Red Bull Racing-Stars hofft, wird enttäuscht sein, denn Verstappen selbst macht sich nicht allzu viele Gedanken über die ferne Zukunft, wie er im «Bloomberg»-Interview verriet: «Ganz ehrlich, ich denke wirklich nicht so viel daran, denn ich glaube es ist wichtiger, dass man einfach versucht, das Ganze auch zu geniessen. Denn wenn du etwas mit Freude machst, dann ist es auch einfacher, alles zu geben. Und bisher fühlt sich das auch alles sehr gut an.»

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

