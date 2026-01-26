Max Verstappen wie Fernando Alonso? Das sagt der Red Bull Racing-Star

Dass Fernando Alonso ein Ausnahmekönner ist, beweisen nicht nur seine zwei WM-Titel und 32 GP-Siege. Der Spanier aus dem Aston Martin Team zeigt auch jedes Rennwochenende aufs Neue, dass er mit deutlich jüngeren Konkurrenten mithalten kann. In diesem Jahr wird Alonso 45 Jahre alt, dennoch denkt er nicht ans Aufhören.

Werbung

Werbung

Dabei waren mit Oscar Piastri, Liam Lawson, Franco Colapinto, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman, Kimi Antonelli und Arvid Lindblad acht seiner diesjährigen Gegner noch nicht einmal auf der Welt, als er seine GP-Karriere am 4. März 2001 in Angriff nahm. Der ehrgeizige Asturier wird beim diesjährigen WM-Auftakt in Melbourne seinen 426. GP-Einsatz bestreiten – und ist damit mit Abstand der Fahrer mit dem grössten GP-Erfahrungsschatz seit dem ersten WM-Lauf.

Max Verstappen hat hingegen erst 233 GP-Starts bestritten, und die Frage, wie lange der vierfache Weltmeister und 71-fache GP-Sieger in der Königsklasse antreten wird, kommt immer wieder auf. Denn der Niederländer macht kein Geheimnis aus seinem Interesse an anderen Rennserien – sei es auf virtuellen Rennstrecken oder bei Gastauftritten und Test-Einsätzen abseits der Formel 1.

Wer auf eine präzise Antwort des Red Bull Racing-Stars hofft, wird enttäuscht sein, denn Verstappen selbst macht sich nicht allzu viele Gedanken über die ferne Zukunft, wie er im «Bloomberg»-Interview verriet: «Ganz ehrlich, ich denke wirklich nicht so viel daran, denn ich glaube es ist wichtiger, dass man einfach versucht, das Ganze auch zu geniessen. Denn wenn du etwas mit Freude machst, dann ist es auch einfacher, alles zu geben. Und bisher fühlt sich das auch alles sehr gut an.»

Werbung