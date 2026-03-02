Weiter zum Inhalt
Max Verstappen: Wie lange fährt er noch Formel 1? Martin Brundle sagt es

Der Niederländer Max Verstappen hat bis Ende 2028 bei Red Bull Racing unterzeichnet. Wie lange fährt er noch Formel 1? Der langjährige GP-Fahrer Martin Brundle glaubt, das zu wissen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

Max Verstappen steht mit 28 Jahren bei vier WM-Titeln und 71 GP-Siegen. Der Niederländer hat nach seinem Titelgewinn 2021 gesagt: «Damit habe ich mein grosses Ziel erreicht. Was jetzt kommt, ist nur ein Bonus.»

Viele Formel-1-Fans fragen sich: Was macht der Ausnahme-Rennfahrer, wenn sein Vertrag mit Red Bull Racing Ende 2028 ausläuft?

Brundle: «Verstappen hat so viele andere Interessen»

Martin Brundle (66), 158-facher GP-Sieger, Sportwagen-Weltmeister und Le Mans-Sieger, sagt als F1-Experte der britischen Sky: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Max auf Dauer in der Königsklasse bleiben wird.»

«Er hat alles Geld der Welt, er hat so viel gewonnen, er muss niemandem mehr etwas beweisen. Er wird seine Zukunft einzig und alleine daran messen, ob er an seiner Arbeit noch Spass hat oder nicht.»

«Jeder weiss, wie sehr Max den GT-Sport liebt und sein Sim-Racing. Er hat so viele Dinge, die ihn interessieren. Daher glaube ich nicht, dass er nochmals zehn Jahre fährt.»

