Max Verstappen zu Ferrari-Duo Hamilton/Leclerc: «Das würde ich nie so tun»
Die Lage bei Ferrari, mit dem Hahnenkampf zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton, hat sich ein wenig beruhigt. Für den Moment. Wie Max Verstappen da als Teamchef vorgehen würde.
Ich habe es wiederholt geschrieben, und ich bleibe dabei: Die Ferrari-Stars Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden sich erneut in die Quere kommen, so wie nach dem Start in Mexiko. Sie können sich nach jedem Scharmützel danach an einen Tisch setzen, die Lage klären und nach vorne blicken, alles nur schöne Worte – bis zum nächsten Konflikt.
Der kommende Schlamassel ist deshalb unvermeidlich, weil beide Ausnahme-Rennfahrer die Nase vorn haben wollen, um jeden Preis. Oder wie es Hamilton formuliert hat: «Bei Leclerc habe ich manchmal das Gefühl, er denkt – wenn ich nicht gewinnen kann, dann eben keiner von Ferrari.»
Derzeit geht es zwischen dem Briten und dem Monegassen um Podestränge, in Mexiko ausnahmsweise um den Sieg. Aber warten Sie mal ab, bis die beiden regelmässig um Siege und daher um einen WM-Titel kämpfen können. Dann geht das Theater erst richtig los.
Max Verstappen ist dazu gefragt worden, wie er eigentlich handeln würde, wenn er Teamchef wäre. Der Niederländer hat dazu eine interessante Antwort.
«Viele werden da mit mir nicht einverstanden sein, aber wenn ich Teamchef wäre, hätte ich niemals zwei Nummer 1-Fahrer, denn dann passieren eben genau Dinge wie das, was in Mexiko bei Ferrari zwischen Hamilton und Leclerc vorgefallen ist.»
«Niemand von beiden weicht dem anderen aus, weil sie beide denken, dass sie gewinnen wollen. Ich kann das nachvollziehen, denn so bin ich selber ja auch.»
«Daher würde ich in meinem imaginären Team so vorgehen, dass es eben eine klar definierte Nummer 1 und Nummer 2 gibt. Wenn die Hackordnung geklärt ist, dann wären sie auf den ersten beiden Rängen durch die erste Kurve gefahren und hätten das Rennen auch in dieser Reihenfolge beendet.»
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