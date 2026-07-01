Max Verstappen zu McLaren? CEO Zak Brown gibt eine glasklare Antwort

Auf die Gefahr hin, wie eine alte Schallplatte mit Sprung zu klingen: Max Verstappen hat bei Red Bull Racing einen Vertrag bis Ende 2028 unterzeichnet. Es ist kein Geheimnis, dass darin ganz klar definierte Ausstiegs-Klauseln verankert sind. Branchenüblich ist – liegt ein Fahrer zu einem bestimmten Punkt nicht auf einem bestimmten Platz in der WM, dann kann er gehen.

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Wir kennen den Vertrag zwischen Max Verstappen und Red Bull Racing nicht. Daher liegt es im Bereich der Spekulation, dass er zur F1-Sommerpause (nach dem Ungarn-GP Ende Juli) auf den ersten zwei Rängen liegen muss, um auch 2027 ans Team gebunden zu sein.

Ungeachtet dessen gehört Loyalität zu den Charakterstärken von Max Verstappen. Er ist auch nicht als Mann bekannt, der vor Hürden zurückschreckt und den Weg des geringsten Widerstands geht.

Im Fahrerlager kursiert (nicht zum ersten Mal), das Management von Verstappen habe bei McLaren die Lage sondiert. Die Augen offen zu halten, das gehört zum Job von Verstappen-Manager Raymond Vermeulen.

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Aber aus sportlicher Sicht stellt sich die Frage: Wer garantiert denn, dass ein anderer Rennstall 2027 markant besser ist als Red Bull Racing?

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen TV-Programm Live Silverstone: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 05.07.2026 - 18:15

Nachdem McLaren-CEO Zak Brown monatelang das Märchen verzapfte, Verstappen werde zu Mercedes gehen (ist nicht passiert), wurde er nun mit dem Gerücht konfrontiert, Orange fände den Weg zu Papaya.

Lesen Sie, was der Kalifornier dazu bei zwei verschiedenen Radio-Sendern sagt: «Wir haben zwei tolle Rennfahrer in Lando und Oscar, und ihr werdet sie noch sehr, sehr lange in unseren Rennwagen sehen.» Dies Brown in der Chris Moyles Show auf Radio X.

Bei Heart Breakfast (Zak auf Promo-Tour für den britischen Grand Prix in Silverstone) sagt Brown weiter: «Wir sind ein heisses Team mit zwei fantastischen Fahrer, daher besteht keine Absicht, die Aufstellung zu ändern.»

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«Aber das Interesse ist schmeichelhaft, und das Telefon klingelt oft, und niemand würde je bezweifeln – Verstappen ist ein enormes Talent. Ich weiss nicht, was er letztlich macht. Aber ich weiss, wie unser Plan aussieht – wir machen weiter mit dem, was wir haben.»

«Ich schätze, wenn man in der Formel 1 ist, dann sollte man schon irgendwie wissen, was der Fahrermarkt gerade so macht – aber wir sind nicht auf dem Markt. Lando und Oscar haben letztes Jahr 14 Rennen für uns gewonnen, und ich freue mich auf die nächsten 14.»