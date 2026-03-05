Max Verstappen zu Sainz-Vorschlag: «Dafür ist es jetzt wohl etwas zu spät»

Die Formel-1-Piloten und ihre Teams müssen in diesem Jahr eine besonders knifflige Aufgabe meistern. Denn die umfassenden Regeländerungen, die für die anstehende Saison umgesetzt wurden, wirken sich auf die erforderliche Fahrweise aus. Besonders das Energie-Management stellt eine schwierige Aufgabe dar, wie die Fahrer im Rahmen der Vorsaison-Testfahrten unisono bestätigt haben.

Wie sich dieses auf das Racing auswirkt, zeigt sich in den nächsten Tagen in Melbourne. Und die Befürchtung, dass der gewünschte Effekt – mehr Spannung als zuvor – verfehlt wird, macht die Runde. Williams-Routinier Carlos Sainz forderte deshalb, dass die Regeln bei bedarf angepasst werden, und die Regelhüter die Meinung der Fahrer berücksichtigen müssen.

Darauf angesprochen winkte Max Verstappen ab: «Dafür ist es jetzt wohl etwas zu spät, oder? Wenn man sich anschaut, wie viel Geld bereits investiert wurde, dann kommt man darauf, dass diese Regeln noch eine ganze Weile in Kraft bleiben werden. Das hätte man sicher kommen sehen können. Aber jetzt ist es etwas zu spät, um etwas anzupassen.»

Auf die Frage, ob Red Bull Racing beim ersten Rennwochenende im Albert Park von Melbourne eine Chance auf einen Podestplatz oder gar GP-Sieg hat, fand der Niederländer auch keine klare Antwort: «Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin sehr glücklich mit der Arbeit, die wir bei den Tests geleistet haben. Aber was die Performance angeht, wollen wir natürlich noch etwas schneller werden. Die Erkenntnisse von Bahrain zeigen, dass wir nicht die schnellsten waren. Aber ich habe wie gesagt keine Ahnung, wie es werden wird. Wir müssen abwarten und schauen, wie sich das Wochenende entwickelt.»

