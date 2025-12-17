Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappens F1-Auto: Villeneuve räumt mit bösem Formel-1-Gerücht auf

Werden die Formel-1-Autos von Red Bull Racing nur mit Blick auf Max Verstappens Vorlieben konstruiert? Das ist die Theorie einiger Fans und Berichterstatter. Doch Jacques Villeneuve widerspricht.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Villeneuve weiss, warum Max Verstappen schneller ist als seine Teamkollegen
Villeneuve weiss, warum Max Verstappen schneller ist als seine Teamkollegen
Foto: Sam Bagnall / Getty Images
Villeneuve weiss, warum Max Verstappen schneller ist als seine Teamkollegen
© Sam Bagnall / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Formel-1-Fans wundern sich über den Leistungsunterschied zwischen Max Verstappen und seinen Teamkollegen – und haben eine einfache Erklärung dafür, dass der vierfache Weltmeister so viel besser abschneidet als seine Stallgefährten in den vergangenen Jahren. Sie glauben: Das Red Bull Racing Team konstruiert ein Auto, das ganz auf die Vorlieben des 71-fachen GP-Siegers ausgerichtet ist.

Werbung

Werbung

Doch davon will Jacques Villeneuve nichts wissen. Der ehemalige Formel-1-Pilot und Weltmeister von 1997 sagt im «High Performance Podcast»: «Alle sagen: ‚Oh, aber das Auto ist für Max gemacht. Der arme zweite Fahrer.‘ Tatsächlich stimmt das nicht. Max arbeitet einfach daran, das Auto immer weiter zu verbessern.»

«Wenn du als Fahrer Probleme mit dem Auto hast und es im Laufe der Saison nicht schaffst herauszufinden, was nicht stimmt, dann wirst du immer langsamer. Das passiert nicht, weil du wirklich langsamer bist, sondern weil Max immer schneller wird», ist sich der 54-Jährige sicher.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Es sei sehr knifflig, das Auto in ein gutes Arbeitsfenster zu bringen, weiss Villeneuve aus eigener Erfahrung. «Es ist ganz einfach, Max versteht einfach, was abgeht. Manchmal hat man Untersteuern, weil die Front zu weich ist, und manchmal, weil sie zu steif ist», schildert er, und betont: «Darüber hinaus musst du auch noch die Aerodynamik berücksichtigen.»

Werbung

Werbung

«Als Fahrer musst du also herausfinden, was zu tun ist, um das Auto ins perfekte Arbeitsfenster zu bringen, denn dann wird es zu einem Teil deines eigenen Körpers, eine Erweiterung, und du musst nicht mehr darüber nachdenken, was du tun musst. Nur ganz wenige Fahrer schaffen das», fügt der 11-fache GP-Sieger an.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien