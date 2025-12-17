Max Verstappens F1-Auto: Villeneuve räumt mit bösem Formel-1-Gerücht auf

Die Formel-1-Fans wundern sich über den Leistungsunterschied zwischen Max Verstappen und seinen Teamkollegen – und haben eine einfache Erklärung dafür, dass der vierfache Weltmeister so viel besser abschneidet als seine Stallgefährten in den vergangenen Jahren. Sie glauben: Das Red Bull Racing Team konstruiert ein Auto, das ganz auf die Vorlieben des 71-fachen GP-Siegers ausgerichtet ist.

Doch davon will Jacques Villeneuve nichts wissen. Der ehemalige Formel-1-Pilot und Weltmeister von 1997 sagt im «High Performance Podcast»: «Alle sagen: ‚Oh, aber das Auto ist für Max gemacht. Der arme zweite Fahrer.‘ Tatsächlich stimmt das nicht. Max arbeitet einfach daran, das Auto immer weiter zu verbessern.»

«Wenn du als Fahrer Probleme mit dem Auto hast und es im Laufe der Saison nicht schaffst herauszufinden, was nicht stimmt, dann wirst du immer langsamer. Das passiert nicht, weil du wirklich langsamer bist, sondern weil Max immer schneller wird», ist sich der 54-Jährige sicher.

Es sei sehr knifflig, das Auto in ein gutes Arbeitsfenster zu bringen, weiss Villeneuve aus eigener Erfahrung. «Es ist ganz einfach, Max versteht einfach, was abgeht. Manchmal hat man Untersteuern, weil die Front zu weich ist, und manchmal, weil sie zu steif ist», schildert er, und betont: «Darüber hinaus musst du auch noch die Aerodynamik berücksichtigen.»

«Als Fahrer musst du also herausfinden, was zu tun ist, um das Auto ins perfekte Arbeitsfenster zu bringen, denn dann wird es zu einem Teil deines eigenen Körpers, eine Erweiterung, und du musst nicht mehr darüber nachdenken, was du tun musst. Nur ganz wenige Fahrer schaffen das», fügt der 11-fache GP-Sieger an.