Alarm bei McLaren: Düstere Prognose von Formel-1-Weltmeister Lando Norris

Lando Norris darf in diesem Jahr mit der Nummer 1 auf seinem McLaren ausrücken, doch in der WM-Tabelle belegt der Champion nur den sechsten WM-Zwischenrang. Das jüngste Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit beendete er als Vierter, nachdem er vom fünften Startplatz 5 losgebraust war. Der Sieg lag nicht in Reichweite, und entsprechend wenig Hoffnung macht sich der ehrgeizige 26-Jährige auch für das nächste Kräftemessen in Texas.

Werbung

Werbung

Gefragt nach seinen Aussichten im US-GP, der in einer Woche auf dem Circuit of the Americas in Austin über die Bühne gehen wird, erklärte Norris: «Das Auto ist einfach nicht schnell genug, und es ist sehr knifflig zu fahren. Wir sind weit von der Spitze weg.»

Lando Norris: Arbeit am Steuer ist mental ermüdend

Und der 13-fache GP-Sieger schilderte: «Es ist einfach auf Messers Schneide, und zwar in jeder einzelnen Kurve. Du musst es innerhalb von exakt einem Prozent bewegen, und du musst es zwingen, das zu tun, was du möchtest. Du kannst dich nicht einfach auf die Front oder das Heck verlassen. Alles musst du erzwingen und das braucht so viel Konzentration und Können, dass dich die Arbeit am Steuer mental ermüdet.»

«Es ist einfach zu schwierig, und es deshalb auch unmöglich, im Qualifying gute Runden hinzubekommen. Das zeigt, wie stark wir waren, wenn wir die Pole und andere gute Ergebnisse erobert haben. Und es ist leicht nachzuvollziehen, wie befriedigend sich das angefühlt hat. Aber wenn der Speed fehlt, ist es einfach zu schwierig, und du kannst nichts aus dem Hut zaubern, weil du schlicht nicht schnell genug bist», fügte der Titelverteidiger seufzend an.

Werbung

Werbung