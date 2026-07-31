McLaren-Ass Oscar Piastri nach Ungarn-Enttäuschung: «Machen uns nichts vor»

Lando Norris stand die Freude und Erleichterung ins Gesicht geschrieben, als er aufs höchste Podesttreppchen stieg. Der Weltmeister hatte auf dem Hungaroring soeben seinen ersten GP-Sieg in diesem Jahr gefeiert – und war entsprechend erleichtert. Auf der anderen Seite der Wohlfühlskala fand sich sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri wieder, der die Zielflagge nicht sah.

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Der Australier konnte zwar in Führung gehen und durfte sich auch lange Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis machen. Doch ein Rammstoss des zu überrundenden Williams-Piloten Carlos Sainz und ein Getriebeproblem sorgten schliesslich dafür, dass der aktuelle WM-Siebte leer ausging. In einem Interview für sein McLaren-Team kommt Piastri deshalb zum Schluss: Die Traditionsmannschaft aus Woking muss nachlegen.

Der 25-Jährige erklärte: «Wir sind uns im Klaren darüber, wo wir stehen. Wir machen uns nichts vor, wir wissen, dass es uns an Performance fehlt. Und wir wollen diese wirklich finden. Wir haben einige gute Ideen, um das auch hinzubekommen. Und ich denke, jeder ist erpicht darauf, wieder nach vorne zu kommen und Erfolge zu feiern.»

Hoffnung macht der Blick auf die eigene Team-Geschichte, denn McLaren schaffte es, sich 2023 nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte wieder nach vorne zu kämpfen. «Die vergangenen Jahre machen natürlich Mut. Man schaue sich nur an, was wir als Team schon geschafft haben, und wie wir es hinbekommen haben, im Laufe eines Jahres nach vorne zu kommen. Das ist natürlich gut», sagte Piastri.

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«2023 waren wir in einer deutlich schwierigeren Position als der heutigen. Und wir haben es geschafft, einen grossen Fortschritt zu erzielen und wieder Podestplätze zu erkämpfen. An der Art und Weise, wie Lando und ich zusammenarbeiten und uns darauf konzentrieren, das Auto schneller zu machen, um wieder um gute Ergebnisse kämpfen zu können, hat sich nicht verändert. Wir führen zusammen immer noch starke, produktive Gespräche mit dem Team, und wir alle verfolgen dasselbe Ziel», fügte der neunfache GP-Sieger an.