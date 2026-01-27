Weiter zum Inhalt
McLaren beim Barcelona-Test: Wichtige Arbeit abseits der Strecke

Das McLaren-Team verzichtete auf den geplanten Testeinsatz am verregneten zweiten Testtag in Barcelona. Die Weltmeister-Mannschaft blieb dennoch nicht untätig, wie das Team bestätigt hat.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

McLaren-CEO Zak Brown blickt mit viel Zuversicht in die nahe Zukunft
McLaren-CEO Zak Brown blickt mit viel Zuversicht in die nahe Zukunft
Foto: Batchelor / XPB Images
McLaren-CEO Zak Brown blickt mit viel Zuversicht in die nahe Zukunft
© Batchelor / XPB Images

Die Wetterprognose hatte es befürchten lassen: Wegen des angekündigten Wetters erwarteten die Formel-1-Beobachter einen ruhigen zweiten Testtag auf dem Rundkurs von Barcelona. Tatsächlich nutzten nur zwei der zehn teilnehmenden Teams (Williams verzichtet ganz auf den Einsatz auf dem spanischen Rundkurs) die Chance, um auszurücken.

Die restlichen Rennställe zogen einen der beiden Freitage ein – denn jedes Team darf nur an drei der fünf Testtage auf dem GP-Kurs vor der spanischen Metropole Gas geben. Die Weltmeister-Mannschaft von McLaren, die eigentlich am zweiten Testtag ausrücken wollte, beschränkte sich lieber auf Vorbereitungsarbeiten mit dem MCL40, wie der Rennstall mitteilte.

Man habe wichtige letzte Checks und Vorbereitungen absolviert und beabsichtige, an den letzten drei Testtagen des Shakedowns auf die Strecke zu gehen, erklärte das Team. Auf der Bahn waren demnach nur Ferrari und Red Bull Racing, die jeweils beide Fahrer ans Steuer liessen.

Die ersten echten Testkilometer des Rennstalls aus Woking werden von den Fans und Berichterstattern mit Spannung erwartet. McLaren-CEO Zak Brown hatte vor dem Test-Start in einem offenen Brief mit Blick auf die anstehende Saison erklärt: «Durch die vielen Lektionen, die wir im letzten Jahr gelernt haben, konnten wir uns als Team weiterentwickeln. Sie sorgen dafür, dass wir zweifellos besser vorbereitet sind.»

«Wir sind ein relativ junges Team, aber wir lernen schnell dazu und kehren mit Elan und Entschlossenheit zurück», zeigte sich der 54-jährige Amerikaner gewohnt Kämpferisch. Er betonte auch: «Weltmeisterschaften gewinnt man mit der Art und Weise, wie ein Team reagiert, wenn es unter Druck steht. Und ich bin stolz auf die Art, wie wir mit diesen schwierigen Momenten umgegangen sind.»

