McLaren-Chance dank Wetter? Oscar Piastri hofft auf Regen in Montreal

Oscar Piastri wird den fünften Grand Prix des Jahres von der zweiten Startreihe in Angriff nehmen. Diese teilt er sich mit seinem Teamkollegen Lando Norris, der im Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve 52 Tausendstel schneller geblieben war und damit die drittschnellste Runde gedreht hatte. Das Duo startet einmal mehr hinter dem Mercedes-Gespann, das sich die erste Startreihe gesichert hatte, wobei George Russell wie schon im Sprint der schnellere der beiden Sternfahrer war.

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Das Mini-Rennen konnte der Brite auch für sich entscheiden, hinter ihm kreuzte Weltmeister Norris die Ziellinie, nachdem er an WM-Leader Kimi Antonelli vorbeigekommen war. Für Piastri endete der Sprint, wie er angefangen hatte, nämlich mit dem vierten Platz. Ist im Rennen mehr möglich? Können die McLaren-Stars mit den Mercedes-Piloten um den Sieg kämpfen?

Auf diese Fragen lautet Piastris Antwort: «Ich denke, wir sind etwas näher dran, aber ich glaube auch, dass uns das ultimative Tempo, das Mercedes an den Tag hat, noch fehlt. Sie waren im Sprint vor dem Start des Duells wirklich unglaublich schnell unterwegs. Wir sind also näher gekommen, aber es reicht noch nicht, um mehr zu erzielen.»

Der 25-Jährige aus Melbourne hofft auf die Schützenhilfe der Wettergötter. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass am Sonntag auf nasser Bahn gefahren wird, ist gemäss Wetterprognose gegeben. «Wir werden abwarten und schauen, was das Wetter macht», sagt Piastri gewohnt vorsichtig. «Das könnte uns die grösste Chance eröffnen. Mal schauen, was sich ergibt. Unsere Starts waren im Sprint okay, aber der Weg zur ersten Kurve ist hier sehr kurz. Deshalb hat man nicht die gleiche Chance, nach vorne zu kommen, wie auf anderen Pisten. Aber wir werden sehen, was wir tun können.»

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