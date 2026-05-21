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McLaren: Erster GP-Sieg in Kanada seit Lewis Hamiltons Triumph von 2012?

Mit McLaren feierte Lewis Hamilton seinen ersten GP-Sieg. Der siebenfache Weltmeister ist auch der Fahrer, der zuletzt für den Rennstall aus Woking auf dem Circuit Gilles Villeneuve triumphierte.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

2007 feierte Lewis Hamilton im McLaren seinen ersten GP-Sieg in Kanada
2007 feierte Lewis Hamilton im McLaren seinen ersten GP-Sieg in Kanada
Foto: Batchelor / xpb.cc
2007 feierte Lewis Hamilton im McLaren seinen ersten GP-Sieg in Kanada
© Batchelor / xpb.cc

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Es ist schon eine ganze Weile her, seit McLaren in Montreal einen GP-Sieg feiern konnte: 2012 schaffte es Lewis Hamilton in seiner letzten Saison mit dem Team aus Woking als Erster ins Ziel. Der Brite war damals schon Weltmeister, den Titel hatte er sich in der Saison 2008 im WM-Fight gegen Felipe Massa bei dessen Heimspiel in Interlagos im Rahmen des Saisonfinales gesichert.

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Mit McLaren feierte Hamilton auf dem Circuit Gilles Villeneuve 2007 auch seinen ersten GP-Triumph. Es war sein erstes Jahr in der Königsklasse und der spätere Rekord-GP-Sieger begann die Saison in Top-Form mit fünf aufeinanderfolgenden Podestplätzen, bevor er beim sechsten Kräftemessen in Kanada das erste Mal in seiner noch kurzen GP-Karriere als Erster über die Ziellinie fuhr.

Paul James, der heute für die Tests mit älteren GP-Rennern bei McLaren verantwortlich ist, erinnert sich: «Ich war der Nummer-1-Mechaniker von Lewis und ich werde dieses Rennen nie vergessen. Die Erwartungen waren angesichts seines immensen Talents sehr hoch. Nachdem wir die Saison mit einem Podestplatz begonnen hatten, rechneten alle damit, dass der Zeitpunkt für den ersten Sieg irgendwann kommen würde.»

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«Lewis war in Kanada in Top-Form. Er war bereits in der ersten Session schnell, und lieferte das ganze Wochenende hindurch eine konstant starke Leistung ab. Am Samstag holte er sich die Pole und am Sonntag zeigte er ein fantastisches Rennen, in dem er trotz vier Safety-Car-Phasen triumphierte. Es war ein überragendes Ergebnis für das ganze Team, und jeder, der dabei war, wird mit Freude daran zurückdenken», fügte er an. Hamilton wiederholte das Kunststück 2010 und 2012 im McLaren. Letzterer war der bisher letzte Kanada-GP-Sieg des Teams aus Woking.

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Ob McLaren in diesem Jahr wieder einen GP-Sieg auf dem Circuit Gilles Villeneuve feiern kann, wird sich an diesem Wochenende zeigen. Beim jüngsten Kräftemessen in Miami trat das Traditionsteam stark auf. Die Mannschaft von Andrea Stella durfte den ersten Triumph in diesem Jahr feiern – wenn auch nur im Sprintrennen. Weltmeister Lando Norris holte sich erst die Pole und dann den Sieg im Mini-Rennen, hinter ihm kam Oscar Piastri ins Ziel. Im GP am Sonntag mussten die beiden Teamkollegen den Sieg Mercedes-Wunderkind Kimi Antonelli überlassen. Mit den Plätzen 2 und 3 standen Norris und Piastri aber wiederum auf dem Podest.

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