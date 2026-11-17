Nach der phänomenalen Saison 2025 mit zwei WM-Titeln (Team-WM und Fahrer-WM für Lando Norris) erlebt McLaren ein durchwachsenes Jahr 2026. Das Papaya-Team steht an Platz 4 der Team-WM, könnte mit einer starken Schlussserie noch Red Bull Racing angreifen (derzeit 17 Punkte vorn). McLaren-CEO Zak Brown verriet nun, welcher Kniff von Tennis-Star Novak Djokovic ihm im Umgang mit Rückschlägen hilft.

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Zak Brown sagte im Gespräch mit dem englischen Sky: «Der Sport ist so hart umkämpft, und was die vier Top-Teams angeht – um einen Red Bull, einen Mercedes oder einen Ferrari zu schlagen, muss man verdammt gut sein. Das spornt mich nur noch mehr an. Wir haben letztes Jahr 14 Rennen gewonnen. Wir haben dieses Jahr drei gewonnen. Madrid – hätte, sollte, würde.» Er spielt auf den Spanien-GP an, in dem Lando Norris auf Siegkurs war, dann aber Kimi Antonelli (Mercedes) Glück mit dem Safety-Car hatte und so den GP-Sieg ergatterte.

Brown: McLaren 2026 hinter Erwartungen zurückgeblieben

Brown: «Es war also ein Jahr, in dem wir meiner Meinung nach insgesamt hinter unseren Möglichkeiten zurückgeblieben sind, aber daraus lernen wir. Das macht uns stärker.» Lando Norris gewann in Budapest, Zandvoort und Interlagos. Statt um die WM kämpft er mit Außenseiterchancen um Platz 2 (aktuell WM-Sechster).

Wie er mit solchen Situationen umgeht, hat Zak Brown sich bei Tennis-Profi Novak Djokovic abgeschaut. Brown verrät: «Novak Djokovic ist ein guter Freund von uns, und er ist sehr inspirierend. Wenn mir Leute bestimmte Dinge sagen, bleiben sie mir im Gedächtnis. Und er sagte: ‚Du kannst deine Gefühle nicht kontrollieren – wie du dich fühlst, so fühlst du dich eben –, aber du kannst kontrollieren, wie du darauf reagierst.‘ Also, die Gefühle, wenn man nicht gewinnt – wie Andrea sagt: keine ‚Giftkekse‘ –, sondern man lehnt sich einfach zurück, atmet tief durch und sagt sich: ‚Weißt du was? Das ist nun mal passiert, jetzt lasst uns weitermachen und gewinnen.‘ Und dadurch fühlt sich der Sieg umso besser an.»

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