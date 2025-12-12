Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

McLaren feiert Lando Norris: Bewegende Worte

Der Engländer Lando Norris ist Formel-1-Champion 2025. Nun kehrte er ins Rennwagenwerk von McLaren zurück, wo er von den Mitarbeitern des Traditionsrennstalls gefeiert worden ist.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Die McLaren-Mannschaft feiert Lando Norris
Die McLaren-Mannschaft feiert Lando Norris
Foto: McLaren
Die McLaren-Mannschaft feiert Lando Norris
© McLaren

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der frischgebackene Formel-1-Weltmeister Lando Norris ist zurück: Der 26-jährige Engländer wurde nach seinem Titelgewinn (dank P3) beim Grossen Preis von Abu Dhabi im McLaren Technology Centre herzlich willkommen geheissen.

Werbung

Werbung

Dort hielt Norris gemeinsam mit Teamchef Andrea Stella eine Rede vor der Belegschaft. Bei seiner Rückkehr ins Werk am Mittwoch wurde Lando mit einem Spalier empfangen, bevor er sich später mit Andrea und dem restlichen Team auf dem Boulevard versammelte, um den ersten Fahrerweltmeistertitel für das Team seit 2008 zu feiern.

Der McLaren MP4-23, mit dem Lewis Hamilton 2008 seinen Weltmeistertitel errang, wurde neben einem Showcar des MCL39 auf dem Boulevard ausgestellt, um diesen historischen Moment zu würdigen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In ihren Reden dankten Andrea und Lando allen für ihren Einsatz und ihre Hingabe. Andrea hob die Widerstandsfähigkeit des Teams in den schwierigen Phasen der Saison hervor. Die Feierlichkeiten endeten mit einem Toast und einer Videobotschaft von McLaren Racing CEO Zak Brown, der dem Team und den Partnern seinen Dank aussprach.

Werbung

Werbung

McLaren-Teamchef Andrea Stella: «2025 sind wir Konstrukteurs- und Fahrerweltmeister geworden. Herzlichen Glückwunsch an alle! Geschichte wird in der Formel 1 immer von einer Mannschaft geschrieben. Ich möchte allen im Team und ihren Familien meinen tiefsten Dank für ihre Unterstützung auf diesem Weg aussprechen.»

«Ich bin sehr stolz, nicht nur auf die erreichten Erfolge, sondern auch darauf, wie wir hierhergekommen sind. Wir haben es auf McLaren-Art geschafft. Die Saison 2025 wird in der Formel 1 auch deshalb in Erinnerung bleiben, weil wir beim letzten Rennen drei Fahrer im Titelrennen hatten – zwei davon McLaren-Fahrer, was in der Formel 1 ziemlich einzigartig ist. So etwas kommt nicht oft vor.»

«Darüber hinaus sollten wir nicht vergessen, dass wir in einem Sport, der von Ären geprägt ist, diejenigen waren, die Verstappens Dominanz beenden konnten, und das haben wir als Team geschafft.»

«Wir alle werden uns daran erinnern, wie Oscar und dann Lando in Abu Dhabi die Ziellinie überquerten. Dieser Moment wird uns für immer in Erinnerung bleiben. Doch die volle Tragweite dessen, was wir erreicht haben, wurde mir erst bewusst, als ich ins Werk zurückkehrte und die anderen Teammitglieder wiedersah.»

Werbung

Werbung

Formel-1-Champion Lando Norris, Fahrer: «Es ist unglaublich, hier als Fahrerweltmeister zu stehen. Es war mein Traum, seit ich vor all den Jahren im Fernsehen saß und mich fragte, wie es wohl wäre, eines Tages selbst Weltmeister zu werden.»

«Eines der wichtigsten Dinge für mich sind die Menschen, die uns bis hierhergebracht haben. Ob Familie, Freunde, Management, Trainer, aber auch die Menschen, die das Auto entwerfen, entwickeln und bauen, meine Mechaniker und meine Ingenieure. Was mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist die Reaktion des Teams – das ist meine größte Motivation. Ohne die Menschen, die mir dabei geholfen haben, wäre es nichts.»

«Die letzten drei Saisons an Oscars Seite zu fahren, hat mich enorm gefordert. Er hat einen riesigen Anteil daran. Er war mein Teamkollege, und wir haben uns gegenseitig unterstützt. Er hat die Reise mit seinem unglaublichen Kampf bis zum Schluss bereichert.»

«Ich möchte mich von ganzem Herzen bei jedem einzelnen Mitglied des Teams bedanken. Jeder hat seinen Teil zu unserer Geschichte beigetragen. Ich werde sie mein Leben lang in Erinnerung behalten. Ich stosse mit euch an auf viele weitere Erfolge!»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien