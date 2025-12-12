McLaren feiert Lando Norris: Bewegende Worte

Der frischgebackene Formel-1-Weltmeister Lando Norris ist zurück: Der 26-jährige Engländer wurde nach seinem Titelgewinn (dank P3) beim Grossen Preis von Abu Dhabi im McLaren Technology Centre herzlich willkommen geheissen.

Dort hielt Norris gemeinsam mit Teamchef Andrea Stella eine Rede vor der Belegschaft. Bei seiner Rückkehr ins Werk am Mittwoch wurde Lando mit einem Spalier empfangen, bevor er sich später mit Andrea und dem restlichen Team auf dem Boulevard versammelte, um den ersten Fahrerweltmeistertitel für das Team seit 2008 zu feiern.

Der McLaren MP4-23, mit dem Lewis Hamilton 2008 seinen Weltmeistertitel errang, wurde neben einem Showcar des MCL39 auf dem Boulevard ausgestellt, um diesen historischen Moment zu würdigen.

In ihren Reden dankten Andrea und Lando allen für ihren Einsatz und ihre Hingabe. Andrea hob die Widerstandsfähigkeit des Teams in den schwierigen Phasen der Saison hervor. Die Feierlichkeiten endeten mit einem Toast und einer Videobotschaft von McLaren Racing CEO Zak Brown, der dem Team und den Partnern seinen Dank aussprach.

McLaren-Teamchef Andrea Stella: «2025 sind wir Konstrukteurs- und Fahrerweltmeister geworden. Herzlichen Glückwunsch an alle! Geschichte wird in der Formel 1 immer von einer Mannschaft geschrieben. Ich möchte allen im Team und ihren Familien meinen tiefsten Dank für ihre Unterstützung auf diesem Weg aussprechen.»

«Ich bin sehr stolz, nicht nur auf die erreichten Erfolge, sondern auch darauf, wie wir hierhergekommen sind. Wir haben es auf McLaren-Art geschafft. Die Saison 2025 wird in der Formel 1 auch deshalb in Erinnerung bleiben, weil wir beim letzten Rennen drei Fahrer im Titelrennen hatten – zwei davon McLaren-Fahrer, was in der Formel 1 ziemlich einzigartig ist. So etwas kommt nicht oft vor.»

«Darüber hinaus sollten wir nicht vergessen, dass wir in einem Sport, der von Ären geprägt ist, diejenigen waren, die Verstappens Dominanz beenden konnten, und das haben wir als Team geschafft.»

«Wir alle werden uns daran erinnern, wie Oscar und dann Lando in Abu Dhabi die Ziellinie überquerten. Dieser Moment wird uns für immer in Erinnerung bleiben. Doch die volle Tragweite dessen, was wir erreicht haben, wurde mir erst bewusst, als ich ins Werk zurückkehrte und die anderen Teammitglieder wiedersah.»

Formel-1-Champion Lando Norris, Fahrer: «Es ist unglaublich, hier als Fahrerweltmeister zu stehen. Es war mein Traum, seit ich vor all den Jahren im Fernsehen saß und mich fragte, wie es wohl wäre, eines Tages selbst Weltmeister zu werden.»

«Eines der wichtigsten Dinge für mich sind die Menschen, die uns bis hierhergebracht haben. Ob Familie, Freunde, Management, Trainer, aber auch die Menschen, die das Auto entwerfen, entwickeln und bauen, meine Mechaniker und meine Ingenieure. Was mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist die Reaktion des Teams – das ist meine größte Motivation. Ohne die Menschen, die mir dabei geholfen haben, wäre es nichts.»

«Die letzten drei Saisons an Oscars Seite zu fahren, hat mich enorm gefordert. Er hat einen riesigen Anteil daran. Er war mein Teamkollege, und wir haben uns gegenseitig unterstützt. Er hat die Reise mit seinem unglaublichen Kampf bis zum Schluss bereichert.»

«Ich möchte mich von ganzem Herzen bei jedem einzelnen Mitglied des Teams bedanken. Jeder hat seinen Teil zu unserer Geschichte beigetragen. Ich werde sie mein Leben lang in Erinnerung behalten. Ich stosse mit euch an auf viele weitere Erfolge!»

