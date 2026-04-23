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McLaren gibt Gas, Teamchef Andrea Stella: «Viel Neues für Miami-GP»

Konstrukteurs-Weltmeister McLaren gibt Vollgas: Teamchef Andrea Stella bestätigt im Rahmen einer Veranstaltung im Rennwagenwerk, dass die Engländer zahlreiche Verbesserungen nach Florida bringen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

So sah der McLaren in Japan aus
So sah der McLaren in Japan aus
Foto: XPB
So sah der McLaren in Japan aus
© XPB

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Im Artikel erwähnt

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McLaren-Chefdesigner Rob Marshall hatte im vergangenen Winter die Richtung vorgegeben: «Wir wollen diesen neuen Rennwagen zunächst mal verstehen. Erst wenn das passiert ist, werden wir Verbesserungen ans Auto bringen.»

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An diesem Punkt sind wir jetzt, denn im Rahmen einer Veranstaltung im Rennwagenwerk von Woking hat McLaren-Teamchef Andrea Stella bestätigt, dass die Fans «einen komplett neuen MCL40 erleben werden».

Stella sagt: «Unsere Absicht bestand immer darin, dass wir zu den nordamerikanischen Rennen von Miami und Montreal ein – aus aerodynamischer Sicht – neues Auto auf die Bahn bringen. Die Absage der WM-Läufe von Bahrain und Saudi-Arabien hat an diesem Plan nichts geändert.»

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«Ich weiss, dass wir einen markanten Schritt machen werden. Aber das ist Formel 1, also gehen wir davon aus, dass die meisten anderen Rennställe das ebenfalls tun. Daher erwarte ich jetzt nicht zwingend eine Veränderung der Hackordnung. Aber es wird interessant sein zu erleben, wie sehr die verschiedenen Teams die Leistungsfähigkeit ihrer Rennwagen erhöhen können.»

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«Wir müssen die Lücke zu Mercedes schliessen, und auch gegen Ferrari waren wir bislang in gewissen Aspekten im Rückstand. Ich erwarte, dass wir in Miami und Montreal konkurrenzfähiger sein werden.»

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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Scuderia Ferrari HP

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