McLaren in Silverstone: Kein Papaya – Norris und Piastri in Weiss und Grün!
Vor kurzem hat McLaren in Monaco den 1000. GP gefeiert, mit jenem 1966er McLaren M2B, mit dem Bruce McLaren den ersten Formel-1-WM-Lauf des Rennstalls fuhr. Nun kehren diese Farben zurück.
McLaren Racing hat am 30. Juni in Partnerschaft mit Google Gemini eine einmalige Sonderlackierung vorgestellt, die beim Grand Prix von Grossbritannien 2026 in Silverstone auf dem MCL40 zum Einsatz kommen wird. Geprägt vom Kampagnen-Slogan «Spark What’s Next» feiert das Design die bahnbrechenden Ideen, die ein Vermächtnis begründeten, und würdigt das Auto, mit dem McLaren die Formel-1-Reise begann: den McLaren M2B.
Die Lackierung liess sich vom ersten Formel-1-Auto des Teams inspirieren, das beim Grossen Preis von Monaco 1966 sein Debüt gab. Im selben Jahr holte Bruce McLaren beim Grossen Preis von Grossbritannien auch den ersten Punkt des Teams in der Formel 1 – der Beginn einer Reise, die das Team bis heute prägt.
Die im Rahmen der laufenden Feierlichkeiten von McLaren Racing zu seinem Erbe enthüllte Lackierung spiegelt den unermüdlichen Antrieb des Teams wider, zu innovieren, zu iterieren und Möglichkeiten zu schaffen – eine Botschaft, die im Mittelpunkt der Partnerschaft zwischen McLaren Racing und Gemini steht.
Sie knüpft an den Meilenstein des 1000. Grand Prix des Teams in Monaco an, wo der zweifache Weltmeister Mika Häkkinen den M2B auf dem Circuit de Monaco als Hommage an die Ursprünge von McLaren fuhr.
Das Silverstone-Design dient als visuelle Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart und lehnt sich direkt an das Auto an, mit dem alles begann. Mit «Spark What’s Next» feiern McLaren Racing und Gemini die Kraft mutiger Ideen, die Zukunft zu gestalten. Vom M2B im Jahr 1966 bis zum heutigen MCL40 hat jeder McLaren-Wagen auf den Innovationen aufgebaut, die vor ihm kamen.
Im Laufe einer einzigen Saison kann ein Formel-1-Auto rund 18.000 Designänderungen durchlaufen, was das Engagement des Teams für kontinuierliche Verbesserung zeigt. Der M2B markiert den Ausgangspunkt dieser Reise, während das 2026er-Design verdeutlicht, wie weit Leistung und Technologie fortgeschritten sind.
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